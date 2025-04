I suoi assist e le sue sgroppate sulla fascia erano state fondamentali per conquistare il terzo posto nel campionato 1955/1956, un record per i biancorossi eguagliato solamente più di sessant'anni dopo nella stagione 2020/2021, quella precedente alla promozione in Serie A, conquistata attraverso i playoff.

L'Ac Monza e Ornago piangono Giordano Mattavelli

L'Ac Monza e la comunità di Ornago piangono Giordano Mattavelli. Ala di spinta e talento. L'uomo si è spento all'età di 89 anni nella giornata di ieri, martedì 1 aprile, lasciando un grande dolore tra i suoi amici e cari.

Cresciuto calcisticamente sul territorio del Vimercatese tra Roncello, Ornaghese e Nino Ronco, Mattavelli venne acquistato proprio dal Monza nel 1954 ed esordì a soli 19 anni in Serie B. Un binomio quello tra Mattavelli e i biancorossi che durò per le successive quattro stagioni, compresa quella dell'entusiasmante terzo posto in classifica, prima del trasferimento in prestito al Vigevano.

Un prestito che durò solo una stagione, visto che Mattavelli rientro dal pavese alla Brianza dopo solo un anno, disputando altri due campionati con la maglia biancorossa fino al 1961, quando arrivò la grande occasione del salto verso la Serie A.

Mattavelli passò infatti al Torino, dove esordì bene mettendo a referto quattro presenze ma, complice un infortunio, uscì dai radar dei titolari e decise così di fare nuova nuovamente ritorno in Brianza col Monza.

Poi nella sua carriera anche una girandola di squadre tra Casale, Carrarese, Pro Sesto e Vogherese, fino al ritiro dal calcio giocato all'inizio degli anni '70.

Mattavelli rimase poi ad abitare nel suo paese, Ornago, dove si è spento nella giornata di ieri, martedì 1 aprile.

Il cordoglio del Monza

L'uomo rimase però sempre legato al Monza con una presenza fissa al Brianteo fino a pochi anni fa. Un amore dunque quello per i colori biancorossi, ricordato dalla stessa società con una nota, pubblicata proprio nel pomeriggio di ieri di commiato per l'ex giocatore:

"Tutto AC Monza e Adriano Galliani, che lo ha conosciuto personalmente, piangono la scomparsa di Giordano Mattavelli, talentuoso attaccante esterno che vestì la maglia del Monza in tre diverse esperienze tra il 1954 e il 1962, collezionando 162 presenze con 12 reti".

L’ultimo saluto a Mattavelli verrà portato nella giornata di domani, giovedì 3 aprile, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Ornago. La funzione sarà preceduta dal Rosario alle ore 14.