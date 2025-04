Sono stati completati i lavori del secondo lotto della pista ciclopedonale di collegamento tra i Comuni di Ornago e Cavenago.

Terminata la ciclabile che collega due paesi del Vimercatese

L’intervento ha visto gli operai lavorare sul tratto della Sp176 compreso tra l’incrocio semaforico con la via per Burago e la rotatoria a sud del paese, proprio in direzione Cavenago. I lavori erano partiti prima della fine del 2024 e successivamente alla conclusione dell’intervento del primo lotto, che dalla rotatoria correva lungo la Sp176 arrivando sino alle abitazioni di Cavenago.

«Finalmente sono terminati i lavori, ora mancano giusto pochi dettagli e questo progetto sarà portato a termine del tutto - ha sottolineato il sindaco ornaghese, Daniel Siccardi - È stato un progetto condiviso insieme al Comune di Cavenago nel quale abbiamo creduto molto, visto che come Amministrazione puntiamo sulla mobilità dolce. Ora sarà possibile per i nostri cittadini e per quelli di Cavenago, spostarsi tra i due paesi tranquillamente a piedi o in biciletta in totale tranquillità e sicurezza. Per questo motivo ora proseguiremo anche con ragionamenti per collegare il nostro paese anche a nord con Bellusco e ad est con Roncello».

Nel dettaglio i lavori di questo secondo lotto erano costati alle casse ornaghesi un totale di 130mila euro, che si aggiungono a quelli investiti invece nel primo lotto per un totale di 470mila euro, coperti per il 60% da fondi di Ornago e per il 40% invece da fondi cavenaghesi.

«Si tratta di un progetto che era atteso da almeno vent’anni e siamo veramente contenti di essere riusciti a portarlo a termine - continua Siccardi - Adesso come detto ci concentreremo sugli altri collegamenti, in particolare quello con Bellusco, anche se il primo passo sarà prima quello della realizzazione della rotatoria sulla Sp176 per permettere l’ingresso direttamente in paese a chi arriva da nord, senza costringere le auto ad arrivare fino alla rotatoria su via Ciucani».

Le parole del sindaco di Cavenago

Molto soddisfatto anche il sindaco di Cavenago, Giacomo Biffi: