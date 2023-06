L'Accademia Sovico Calcio lascia il centro sportivo di Sovico per trasferirsi a Triuggio.

Il rammarico dell'Accademia Sovico Calcio

Sono rammaricati il presidente e il vice dell’Accademia Sovico Calcio, Giovanni Giocondo e Luigi Bottone (nella foto), nel comunicare la notizia della volontà di trasferirsi a Triuggio, "ma non abbiamo avuto alternative. Ci dispiace tantissimo dover lasciare i campi di Sovico dopo tre anni di attività ma purtroppo non siamo riusciti a trovare una soluzione". Nel bando predisposto in primavera dal Comune, si fornivano le indicazioni per individuare i soggetti fruitori delle strutture presenti nel centro sportivo comunale di via Santa Caterina da Siena per la stagione sportiva 2023-2024. Nell’avviso pubblico erano indicati anche gli orari e i giorni di fruizione delle diverse strutture sportive ovvero il campo polivalente (calcio, attività di ginnastica, pallavolo, tennis), il campo di calcio a 11 giocatori e la pista di atletica.

Le condizioni del bando

"Ci hanno dato la disponibilità di allenare la mattina o dopo le 21 - spiegano i dirigenti dell'Accademia Sovico Calcio - ma la mattina i bambini sono a scuola e la sera alle 21 per i piccoli è tardi. Il sabato, inoltre, ci hanno concesso solo 4 ore, dalle 9 alle 13, ma noi abbiamo dieci categorie. Ci siamo sentiti penalizzati e ho fatto di tutto per trovare una soluzione, ho chiesto anche un incontro al sindaco Barbara Magni, che ci ha ricevuti mercoledì scorso dicendoci che gli orari sono stati indicati dal gestore del centro sportivo. Non essendoci venuti incontro, abbiamo preso la decisione di lasciare Sovico per trasferirci a Triuggio". "Non è una fusione ma è l’Accademia Sovico Calcio che chiude e tutti i ragazzi saranno tesserati sotto il nome della Polisportiva Triuggese" ha sottolineato la presidente della Polisportiva Triuggese, Marina Riva.

Sono oltre 180 gli iscritti

"Ci spiace perché sicuramente qualche bambino lo perderemo - sottolineano i dirigenti dell’Accademia - ma vogliamo portare avanti il nostro progetto che è quello di far divertire i bambini". Dal giorno della sua fondazione, l’Accademia Sovico Calcio ha puntato sulla crescita del settore giovanile attraverso istruttori qualificati, stage formativi calcistici all’estero e tante altre iniziative. Un progetto maturato grazie alla «Sovico Challenge», una sfida lanciata nel periodo del lockdown e che ha attivato un vero e proprio circuito di legami a livello nazionale e con contatti anche all’estero. Nel 2021 l’Accademia è entrata a far parte del circuito del Torino Academy, scuola calcio del club granata di serie A. Un progetto triennale iniziato il 1 luglio 2021. Attualmente la società conta oltre 180 iscritti dai 5 ai 18 anni.

Il sindaco Barbara Magni

"Noi davamo solo gli spazi a tariffa agevolata" ha sottolineato Elisa Grosso, direttore amministrativo della società Tennis & Sports Open, che ha in gestione il centro sportivo. "Non è vero che non ci sono le ore, ci sono ma non a prezzi agevolati" ha fatto notare il sindaco Barbara Magni, con delega allo Sport. Le tariffe all’ora, non in convenzione, sono pari a 180 euro senza luci e 230 euro con le luci, mentre la tariffa agevolata è di 15 euro all’ora senza luci e di 30 con le luci. "Ci dispiace che un’associazione si trasferisca altrove ma quello che potevamo fare lo abbiamo fatto - conclude il sindaco - Il centro sportivo è una struttura data in gestione e noi come Amministrazione comunale abbiamo deciso di predisporre un bando per riservare 75 ore mensili a prezzi calmierati. Auguriamo ogni bene alla società, di continuare a portare avanti progetti e servizi per la collettività".

Il servizio completo è pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 20 giugno 2023.