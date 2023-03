L’addio a Carlo Radaelli, con la moglie gestì il bar salumeria a Robbiano

Grande cordoglio in frazione per la scomparsa dell'83enne Carlo Radaelli. Per vent’anni la sua attività a Robbiano, nella piazza vicino alla chiesa, ha accolto clienti e paesani.

Prima il lavoro in tessitura, poi l'attività in proprio nel 1963

A Robbiano tanti ricordano la sua salumeria, quella davanti alla chiesa, che ha gestito per vent’anni insieme alla moglie e in molti lo scorso lunedì si sono uniti al lutto della famiglia. Grande cordoglio in frazione per la scomparsa di Carlo Radaelli, 83 anni, originario di Giussano. Aveva iniziato la sua carriera lavorativa nel tessile, come meccanico dei telai, dopo il matrimonio però con Natalina, nel 1963, la coppia decise di mettersi in proprio e avviarono la nota attività commerciale.

L'attività insieme alla moglie

Nello stesso anno delle nozze, infatti, acquistarono l’immobile davanti alla chiesa, e insieme aprirono un bar con salumeria.

Il negozio è stato per vent’anni un punto di riferimento e di incontro per tanti abitanti della frazione, che ci andavano a fare la spesa e a bere qualcosa. Carlo e Natalina erano sempre dietro al bancone, disponibili e attenti ai loro clienti.

Il ricordo del nipote