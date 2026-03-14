L’addio a Emilia Barzaghi, altruista fino alla fine ha donato le cornee

Donna forte e altruista ha saputo sentirsi utile fino alla fine

Cordoglio per l’addio ad Emilia Barzaghi, 80 anni di Giussano: donna forte e altruista ha saputo sentirsi utile fino alla fine, donando le cornee.

Donna di grande dignità e coraggio

Disabile dalla nascita, Emilia Barzaghi, 80 anni, ha vissuto la sua vita con tutte le difficoltà connesse alla sua menomazione fisica, ma sempre con grande dignità, coraggio e capacità di andare avanti. Una donna forte che ha dimostrato grande amore e attenzione alla vita anche in punto di morte, scegliendo di donare le cornee e aiutare così qualcuno a riavere la vista.

Nata e cresciuta in città, viveva in via Rossini; si è spenta l’11 marzo all’ospedale di Desio, dove era ricoverata da pochi giorni. La malattia è stata veloce e le crisi addominali che l’avevano colpita, l’hanno portata, in pochi giorni, alla morte che ha molto colpito i parenti e tutti quelli che la conoscevano e l’apprezzavano.

La vita in famiglia

Nubile, dopo la scomparsa dei genitori, aveva vissuto prima con la famiglia della sorella Bruna e infine con la famiglia del figlio di Bruna, Luigi Della Bona che è stato consigliere comunale a Giussano. A causa della sua disabilità non aveva mai lavorato. Persona affabile aveva sempre goduto dell’affetto della sua famiglia. Finché riuscì a camminare appoggiandosi a un bastone o a un supporto aveva compiuto dei viaggi, anche impegnativi come in Terra Santa, in Russia. Negli ultimi 15 anni però ha vissuto da completa disabile. La sua vita, le sue giornate erano fatte di tanta preghiera, tante letture, tanta TV e di qualche amica che passava a farle visita, ma il suo affetto era tutto per i componenti della sua famiglia che le volevano un gran bene.

La donazione di cornee

La giussanese non era iscritta all’Aido ma quando i sanitari le hanno chiesto se, in caso di morte, sarebbe stata disponibile ad aiutare due persone che aspettavano le cornee non ha esitato a rispondere positivamente.

Un gesto che dimostra la sua grande la sensibilità e solidarietà umana, che ridarà la vista a due persone.

La donazione di cornee di Barzaghi è già la sesta registrata dall’associazione Aido Giussano, dall’inizio dell’anno, la 273esima dalla fondazione del gruppo. Prima di lei, a febbraio a donare era stata Maria Pirovano di Paina.