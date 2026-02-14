Paina dà l’addio a Maria Pirovano: parrucchiera ed estetista per tanti anni, ha donato le cornee

La 79enne non era iscritta all’Aido ma ha dato il consenso al rinnovo della carta di identità

Cordoglio a Paina, frazione di Giussano per l’addio a Maria Pirovano, 79 anni, per anni parrucchiera ed estetista con negozio a Seregno. Malata da tempo si è spenta all’hospice e ha donato le cornee.

La scelta di donare

Non era iscritta Aido ma, di indole molto generosa, aveva dato il suo assenso alla donazione, al momento del rinnovo della carta d’identità. E così è stata rispettata la volontà di Maria Pirovano, 79 anni, quinta donatrice giussanese di cornee dall’inizio dell’anno . Di Paina, si è spenta all’hospice di Giussano a causa di varie patologie irreversibili.

Per anni ha gestito un negozio di parrucchiere

Nata a Seregno ha vissuto in frazione, in via Manzoni. Dopo la morte del marito, Gaetano Mascheroni, nel 1995, si era trasferita dalle figlie Ilaria e Micaela, prima a Mariano poi a Seregno. Da giovane aveva lavorato come parrucchiera ed estetista in negozio di proprietà a Seregno. Di carattere forte ma gentile aveva messo la famiglia al centro della propria vita.

Il ricordo de familiari

Amava la compagnia e con gli amici condivideva momenti sereni e allegri. Prima della malattia, il burraco con gli amici della domenica era l’appuntamento settimanale più atteso. Amici che le sono rimasti fedeli e presenti fino alla fine. In tanti hanno partecipato all’ultimo saluto, nella chiesa parrocchiale di Paina, lo scorso lunedì 9 febbraio.

«Di grande forza d’animo, aveva saputo affrontare le difficoltà connesse con la malattia e aveva affrontato con grande dignità, coraggio e capacità di andare», hanno ricordato i suoi familiari.

Quinta donatrice giussanese da inizio anno

Al momento del decesso, il computer ha immediatamente segnalato la volontà di Maria di donare organi o tessuti dopo la morte. L’hospice ha così dato il via alla procedura che fatto sì che le cornee potessero essere prelevate e successivamente saranno innestate su due pazienti in attesa che potranno così tornare a vedere. Quella di Pirovano è già la quinta donazione di cornee di un giussanese da inizio anno.

L’associazione l’Aido-Giussano ringrazia la donatrice e la sua famiglia per questo suo esemplare gesto di solidarietà umana che ridarà la vista a due persone in attesa.