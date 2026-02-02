L’addio a Flavio Valerin, generoso fino alla fine: ha donato le cornee

Cordoglio a Birone, frazione di Giussano, per l’addio improvviso a Flavio Valerin, 66 anni. Da pochi mesi aveva scoperto di essere malato di tumore. Si è spento al San Gerardo d Monza.

La malattia scoperta pochi mesi fa

Se n’è andato nel giro di pochi mesi, Flavio Valerin, 66 anni, a causa di un tumore. Da poco aveva scoperto della malattia che l’ha consumato velocemente; si è spento all’ospedale San Gerardo di Monza il 26 gennaio, lasciando un profondo dolore nella sua famiglia.

Viveva a Birone

Originario di Pontelongo, in provincia di Padova, viveva a Birone, in via Ponchielli, con la moglie Maria Agnese Varenna ed era padre di Lorenzo, giocatore di basket nella ASD 5Fuori Pallacanestro Giussano. Il bironese aveva lavorato sempre alla C.Matic ( che si occupa di raccordi pneumatici) di via Matteotti a Giussano.

Il ricordo

«Gli piaceva essere informato su ogni cosa, su ogni avvenimento, per questo seguiva molto i Tg e programmi informativi su ogni cosa che succedeva nel mondo – hanno ricordato i familiari – Era molto intraprendente, sapeva fare di tutto e in casa: si arrangiava come idraulico, elettricista, falegname, perfino il muratore quando serviva».

Ma sapeva anche cucinare e si cimentava continuamente con nuove ricette e nuovi piatti.

«Era molto pignolo e attento: aveva una particolare cura della sua casa e della sua auto – hanno aggiunto dalla famiglia».

L’espianto delle cornee

Valerin era anche molto generoso e aiutava chiunque spendendosi in prima persona in ogni situazione. Proprio questa sua predisposizione e per l’indole altruista che lo contraddistingueva, moglie e figlio hanno acconsentito all’espianto delle cornee.

Terza donazione da inizio anno a Giussano

La donazione di Valerin è già la terza registrata dall’associazione Aido Giussano, dall’inizio dell’anno. Entro 8-10 gg, le cornee saranno innestate su due pazienti in attesa che così potranno così tornare a vedere e a gestire la loro vita come tutti gli altri esseri umani.

L ’Aido-Giussano ha voluto ringrazia Flavio e la sua famiglia per questo suo esemplare gesto di solidarietà umana.