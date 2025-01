L'addio a Vincenzo Bianco, tenore nella corale parrocchiale

Ultimo commosso saluto a Vincenzo Bianco, 84 anni di Verano, che è stato artigiano vetraio. Molto attivo in parrocchia è stato tenore nella corale parrocchiale.

Tenore della Schola cantorum

Per diversi anni ha fatto parte della corale e in molti ricordano la sua voce potente da tenore: Vincenzo Bianco, 84 anni, è stato uno storico membro della Schola cantorum e la sua scomparsa il 7 gennaio, poco dopo quella di Alberto Pozzoli, presidente della corale, ha lasciato sgomenti tutto il coro. E' stato anche membro del consiglio pastorale e frequentava costantemente la chiesa.

L'impegno per la Valle e la politica

Il veranese, originario di Eraclea, località marina vicina a Venezia, viveva a Molino Ponte con la moglie Maria da tantissimi anni. Padre di tre figli, si è sempre impegnato molto oltre che in parrocchia, anche per la Valle. Ha infatti fatto parte del Comitato della Valle, ed è stato uno dei primi ad essere coinvolto insieme ad altri residenti della zona per la salvaguardia di quella zona e soprattutto per la sicurezza e la prevenzione dalle inondazioni. Si è occupato anche di politica: è stato segretario della Dc .

Il saluto della corale

Venerdì 10 gennaio si sono svolti i funerali nella sua chiesa dove tante volte aveva cantato, accompagnato dai suoi amici della corale, che hanno scelto le sue musiche preferite e l'hanno salutato come avrebbe voluto .