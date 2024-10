L'albero cade verso la strada, ambulanza in transito "salvata" da un'auto

Tutto è accaduto in pochi attimi, attorno all'ora di pranzo di ieri, martedì 8 ottobre, a Vimercate.

Si è "appoggiato" su un'auto in sosta

E se non fosse stato per quell'auto, su cui la pianta si è "appoggiata", sarebbe finita in mezzo alla strada, proprio nel momento in cui stava transitando un'ambulanza.

L'albero non ha retto al nubifragio

E' accaduto lungo via Cadorna durante il nubifragio che martedì ha colpito la Brianza e non solo. Il vento e la pioggia battente hanno minato la stabilità di uno degli alberi posti lungo il marciapiede, a pochi metri dall'incrocio con via Valcamonica. Le radici non hanno retto e la pianta si è inclinata pericolosamente verso la strada. La sua caduta verso l'asfalto è però stata interrotta da una delle auto parcheggiate a ridosso del marciapiedi.

Avrebbe centrato un'ambulanza in transito

Circostanza che ha evitato che la pianta centrasse un'ambulanza in quel momento in transito, diretta verso la sede di Avps posta a soli pochi metri. Sono stati proprio i soccorritori dell'equipaggio a dare l'allarme e a richiedere l'intervento dei Vigili del fuoco per la rimozione dell'albero.