"Lampi di luce", Arcore ricorda il sacrificio di Falcone e Borsellino

Arcore ricorda il sacrificio di Falcone e Borsellino con una settimana sulla legalità, la prossima (dal 22 al 28 maggio) piena di appuntamenti e ribattezzata: "Lampi di luce". Il via ufficiale alla settimana della legalità è fissato per lunedì 22 maggio con la cerimonia di affissione dello striscione commemorativo Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, mentre martedì 23 il parco dell'acqua di via Monte Bianco verrà intitolato alla memoria dei due giudici uccisi dalla mafia.

Non mancherà una lezione di educazione civica (il 25 maggio) alla presenza di Massimiliano Capitanio Commissario Agcom - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. E poi ci saranno mostre, spettacoli, un convegno sulla legalità e una rappresentazione delle truffe più comuni attraverso degli sketch teatrali.

Gli eventi della settimana

Il comunicato stampa dell'Amministrazione

"Le nostre settimane sono intese come spazi di confronto tra realtà di interesse per il Territorio arcorese, Nazionale ed Internazionale, dove Arcore si pone come raccordo di idee per la “costruzione del futuro” - ha sottolienato Laura Besana, presidente del Consiglio comunale - Queste settimane d’interesse possono diventare linfa vitale per la nostra cittadina.

Durante la giornata negli spazi cittadini trovano posto attività ed eventi rivolti alle scuole e agli “addetti ai lavori”, alla sera nei nostri teatri o, con la bella stagione, nelle vie arcoresi eventi a tema rivolti ai cittadini e alle famiglie. Ne abbiamo avuto un primo esempio con il Festival dei giovani appena concluso".

Il 23 maggio tutti al Parco dell'Acqua

"Continuiamo con il nostro progetto, in occasione della ricorrenza del 23 maggio, data dell’eccidio di Capaci, per questa occasione la nostra Amministrazione ha inteso dedicare la propria attenzione all’importanza della Legalità - ha continuato Besana - Per questo è stata nostra volontà dare vita ad una serie di iniziative durante la settimana che intercorre dal 22 al 28 maggio con eventi che coinvolgono le scuole e le istituzioni, con argomenti d’interesse che rendano attivamente partecipi i giovani e gli adulti con lo scopo di sensibilizzarli a questo tema così rilevante. Il programma è fitto di proposte e dà compimento alla mozione presentata in Consiglio comunale dalle forze di maggioranza, che ha ottenuto la più ampia accoglienza in assise, sull’intitolazione del parco dell’acqua ai Magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La legalità deve essere un tema centrale nella società civile e le Amministrazioni Pubbliche hanno il dovere di promuoverla e sostenerla".

