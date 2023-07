"L’Angolino" appende le scarpe al chiodo e riceve il saluto dei bandisti di strada

L’aveva già fatto con i tacchetti delle scarpette da calcio oltre quarant’anni fa dopo aver militato in molte squadre di serie B e C di tutto lo Stivale. Ora è arrivato nuovamente il momento di appendere, come si suol dire, altre scarpe al chiodo per Renzo Rossi, 75 anni e per la moglie Liliana, titolari dello storico negozio di scarpe "L’Angolino" della centralissima via Confalonieri, a Villasanta. Ieri, mercoledì 26 luglio 2023, è stato infatti l'ultimo giorno di lavoro dopo 29 anni di attività.

E per l'occasione hanno anche ricevuto un gradito regalo: infatti i bandisti di strada, guidati dal maestro Fabrizio Rossi ieri pomeriggio hanno suonato davanti al negozio di Renzo e Liliana per omaggiarli del tanto lavoro portato avanti in questi anni.

Saracinesche abbassate dopo quasi 30 anni di lavoro

Una attività commerciale che aprì i battenti il 12 marzo del 1994 e che nel corso degli anni è diventata una vera e propria istituzione: con le loro scarpe Renzo e Liliana hanno fatto camminare centinaia di villasantesi e con la loro gentilezza hanno saputo coccolare la clientela, contrastando la concorrenza dei grossi punti vendita e del commercio on-line.

"La nostra è una decisione sofferta ma inevitabile, sono 5 anni che l’idea balenava nella nostra mente ma abbiamo sempre spostato in avanti la data della chiusura - avevano sottolineato i proprietari qualche mese fa, quando comunicarono la volontà di chiudere il negozio - Entrambi abbiamo superato i 70 anni. Stiamo bene, siamo ancora in salute e la vendita di scarpe per piccoli e grandi si è ripresa molto bene soprattutto dopo lo stop dovuto alla pandemia ma sentiamo che è arrivato il momento di lasciare dopo ben 29 anni di attività portata avanti in paese. Il rapporto con la clientela ci mancherà tantissimo, abbiamo tanti clienti che abbiamo servito quando erano in tenera età. E magari oggi entrano in negozio con i loro pargoli".

Una storia imprenditoriale tutta da raccontare

La loro storia imprenditoriale si intreccia inevitabilmente con la carriera da giocatore professionista portata avanti da Rossi.

"La mia storia calcistica iniziò sul finire degli anni ‘60 - aveva continuato il 75enne Rossi - Ero un centrocampista che se la cavava abbastanza bene con i piedi. Per tanti anni ho girato tutta Italia dato che ho avuto la fortuna di giocare a Como, poi a Chiavari e poi ancora a Rimini e a Fermo in campionati di serie B e C. Tantissimi anni, ben 16, li ho trascorsi a Vasto e proprio in quella splendida cittadina, grazie all’ex presidente della Fermana, decisi di intraprendere la strada del commercio al dettaglio aprendo un negozio di vendita di scarpe".

Il grazie di Renzo e Liliana