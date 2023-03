"L’Angolino" appende le scarpe al chiodo

L’aveva già fatto con i tacchetti delle scarpette da calcio oltre quarant’anni fa dopo aver militato in molte squadre di serie B e C di tutto lo Stivale. Ora è arrivato nuovamente il momento di appendere, come si suol dire, altre scarpe al chiodo per Renzo Rossi, 75 anni e per la moglie Liliana, titolari dello storico negozio di scarpe "L’Angolino" della centralissima via Confalonieri, a Villasanta.

Una vera istituzione a Villasanta

Una attività commerciale che nel corso degli anni è diventata una vera e propria istituzione: con le loro scarpe hanno fatto camminare centinaia di villasantesi e con la loro gentilezza hanno saputo coccolare la clientela, contrastando la concorrenza dei grossi punti vendita e del commercio on-line. Dunque il paese, a partire dal prossimo primo agosto, rischia di trovarsi senza due tra le più longeve attività commerciali che hanno scritto pagine importanti del mondo del commercio al dettaglio che si trovano proprio gomito a gomito.

La scorsa settimana avevamo dato notizia della chiusura di "Ebe Zerosedici", il negozio di abbigliamento per bambini guidato da Ebe Pirovano. Sempre il 31 luglio rischia di abbassare le saracinesche per sempre anche "l’Angolino" se i titolari non troveranno nuovi acquirenti che subentreranno nella loro attività.

"Una decisione sofferta ma inevitabile"

"La nostra è una decisione sofferta ma inevitabile, sono 5 anni che l’idea balenava nella nostra mente ma abbiamo sempre spostato in avanti la data della chiusura - hanno sottolineato i proprietari - Entrambi abbiamo superato i 70 anni. Stiamo bene, siamo ancora in salute e la vendita di scarpe per piccoli e grandi si è ripresa molto bene soprattutto dopo lo stop dovuto alla pandemia ma sentiamo che è arrivato il momento di lasciare dopo ben 30 anni di attività portata avanti in paese. Il rapporto con la clientela ci mancherà tantissimo, abbiamo tanti clienti che abbiamo servito quando erano in tenera età. E magari oggi entrano in negozio con i loro pargoli".

La carriera calcistica e il negozio di scarpe aperto a Vasto

La loro storia imprenditoriale si intreccia inevitabilmente con la carriera da giocatore professionista portata avanti da Rossi.

"La mia storia calcistica iniziò sul finire degli anni ‘60 - ha sottolineato il 75enne Rossi - Ero un centrocampista che se la cavava abbastanza bene con i piedi. Per tanti anni ho girato tutta Italia dato che ho avuto la fortuna di giocare a Como, poi a Chiavari e poi ancora a Rimini e a Fermo in campionati di serie B e C. Tantissimi anni, ben 16, li ho trascorsi a Vasto e proprio in quella splendida cittadina, grazie all’ex presidente della Fermana, decisi di intraprendere la strada del commercio al dettaglio aprendo un negozio di vendita di scarpe". D’altronde l'Abruzzo è il regno dei calzaturifici".

L'appello finale dei proprietari

"Sono stati anni davvero belli e intensi che portiamo ancora nel cuore - hanno continuato i coniugi. Agli inizi degli anni ‘90 si presentò l’occasione di tornare a Villasanta. Venni a sapere che c’erano dei locali liberi in via Confalonieri e, dopo averci riflettuto sopra molto, io e Liliana decidemmo di chiudere l’attività di Vasto, portata avanti per ben 12 anni, e di tuffarci in una nuova esperienza professionale. Da allora fino ad oggi siamo rimasti sempre qui, nel nostro “angolino”. E’ veramente una posizione strategica che ci ha fruttato molta visibilità. Sono passati ben 30 anni da quel 1993 e il 31 luglio sarà il nostro ultimo giorno di lavoro".

I proprietari hanno voluto lanciare un appello. "Vorremmo tanto che l’attività di vendita di scarpe possa proseguire con dei nuovi proprietari - ha concluso Liliana - Abbiamo già in corso delle trattative ma l’appello è sempre valido. Se a qualcuno venisse voglia di buttarsi in questa attività non deve far altro che entrare nel nostro negozio e scoprire un mondo".