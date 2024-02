Dopo l'assemblea annuale l'anno riparte al Girasole con nuove iniziative e progetti

Gli anziani del Centro "Il Girasole" a Desio hanno aperto il mese con l'assemblea durante la quale è stato fatto il punto sull'anno che si è appena concluso e, nel frattempo, ripartono con una serie di iniziative che puntano sulla socializzazione ma anche sul controllo della salute e sul coinvolgimento dei frequentatori in diverse attività.

L'assemblea annuale

Durante la consueta assemblea si sono tirate le somme delle attività svolte nel 2023 e si è discusso delle iniziative future.

"Il 2023 è stato un anno davvero ricco - hanno spiegato dal Centro - Come sempre sono state organizzate attività in occasione delle diverse festività dell'anno: per il Ferragosto abbiamo avuto addirittura 250 partecipanti".

Al centro desiano, durante lo scorso anno, è stato anche organizzato il laboratorio teatrale, che ha portato due rappresentazioni: una in occasione della festa della mamma, e una per celebrare il Natale. Importante anche il "progetto orti", che ha coinvolto i bambini della scuola dell'infanzia Sacro Cuore, che, con gli anziani, si sono recati negli orti comunali per piantare insieme i germogli di alcune piantine.

"Siamo molto soddisfatti del successo delle attività dello scorso anno - ha affermato Fabio Sclapari, assessore alle Politiche sociali, presente all'assemblea insieme al sindaco Simone Gargiulo - Sono rimasto positivamente colpito anche dalla grande partecipazione al corso di ginnastica, che ha registrato oltre 160 iscrizioni".

I progetti futuri

Il Centro ricreativo ha intenzione di riproporre, durante il 2024, le attività che hanno avuto successo lo scorso anno, tra cui il torneo di carte e il laboratorio teatrale; riprenderanno anche i gruppi di cammino in collaborazione con Ats Brianza. Il "progetto orti" verrà svolto quest'anno coinvolgendo i ragazzi disabili di alcune realtà desiane.

Il programma di febbraio

L'Arteterapia rappresenta una delle novità tra le iniziative proposte al centro ricreativo "Il Girasole". Ci sono poi i laboratori creativi, uno degli appuntamenti particolarmente apprezzati, mentre, per quel che riguarda la salute, martedì 13 alle 15 è in programma la misurazione della pressione a cura dei volontari della Croce Rossa, così come ogni mercoledì sono un'attività di richiamo i gruppi di cammino in collaborazione con Ats Brianza.

Spazio a iniziative di socializzazione

Spazio anche alla socializzazione con il ballo con musica dal vivo che si ripete ogni venerdì alle 14.30, mentre il martedì pomeriggio è il giorno dedicato ai giochi di società. I frequentatori stanno anche organizzando l'appuntamento con il Carnevale, che si terrà la prossima settimana (giovedì 15 è in programma dalle 15.30 concerto di chitarre, oltre a una sfilata con merenda insieme). Ogni mercoledì torna infine il pomeriggio con la tombola.