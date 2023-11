L'Anpi Desio consegna la tessera ad honorem al partigiano Alessandro Rusconi

Ad Alessandro Rusconi, partigiano di Desio, la tessera "ad honorem" dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (Anpi), consegnata durante una cerimonia speciale.

Una delegazione composta da Francesco Costabile e Daniela Arienti, ha consegnato il riconoscimento al 96enne, che è stato protagonista della Resistenza e al quale nel 1947 fu assegnato il Diploma di Medaglia Garibaldina. La sezione desiana ha elogiato Rusconi, mettendo in rilievo la Resistenza come simbolo di contrasto al fascismo.

Nato l'11 maggio 1927, Rusconi ha partecipato attivamente a diverse azioni di sabotaggio alle ferrovie, ed è stato testimone diretto degli eventi che hanno segnato la storia d’Italia come quello del movimento partigiano.

La vita di Rusconi ha attraversato un intero secolo, e nel giro di qualche anno potrebbe diventare il partigiano più anziano d’Italia Nonostante le difficoltà che gli ha riservato la vita, il partigiano desiano ci tiene a evidenziare che tutti i risultati raggiunti li ha ottenuti solo grazie al suo impegno, lavorando instancabilmente per 45 anni:

"Oggi, ricevere la tessera Anpi per particolari meriti verso la Resistenza è stato per me un grande onore".