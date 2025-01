L'Arcivescovo benedice gli animali a Triuggio e Besana

«L’attenzione che da sempre pone al nostro mondo ci commuove e gratifica».

Con visibile emozione gli agricoltori della Coldiretti Milano, Lodi, Monza e Brianza hanno accolto questa mattina, venerdì, monsignor Mario Delpini. In occasione della festa di Sant’Antonio Abate che, come fa ben intendere il suo nome in dialetto, Sant’Antoni del purcel, è protettore degli animali e patrono degli allevatori, l’Arcivescovo di Milano ha visitato due realtà agricole del nostro territorio per la benedizione degli animali accompagnato da don Matteo Vasconi, vicario parrocchiale a Macherio e consigliere ecclesiastico della Coldiretti. Prima «La Fattoria nel Verde» di Triuggio poi, alle 11,30, l'«AgroDolce» di Besana in Brianza.

Il benvenuto a Besana

A dargli il benvenuto a Besana è stata la famiglia Casiraghi, titolare dell’azienda agricola e agriturismo di via Piave, accanto al sindaco Emanuele Pozzoli e al parroco don Paolo Brambilla. Con loro il consigliere comunale e capogruppo della Lega in Regione Alessandro Corbetta e una delegazione della Federazione Coldiretti interprovinciale, guidata dal presidente Alessandro Rota e dal direttore Umberto Bertolasi.

Monsignor Delpini ha visitato la tenuta, non risparmiando strette di mano e cordiali saluti ai presenti.

«La sua presenza oggi è il riconoscimento delle nostre fatiche»

Terra e animali sono stati al centro degli interventi che hanno preceduto il momento di preghiera, con un piccolo altare allestito proprio a ridosso delle stalle. Terra che, di sovente bistrattata dall’uomo, continua a «darci frutti, segno di speranza», come detto da don Paolo. Terra che oggi rappresenta non solo la tradizione ma anche il futuro poichè sono «tanti i giovani che vi stanno tornando», hanno sottolineato sindaco e consigliere Corbetta. Terra, infine, che insieme agli animali richiedono il sudore degli agricoltori, la loro cura e dedizione continua, il coraggio di affrontare le difficoltà.

«La sua presenza oggi è il riconoscimento delle nostre fatiche», il grato saluto a monsignor Delpini di Davide Casiraghi, al timone dell’AgroDolce insieme a papà Bruno.