L'arcivescovo Delpini a Sulbiate per il centenario dalla morte di madre Laura Baraggia

L'arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini ormai è di casa a Sulbiate. Oggi pomeriggio, lunedì 18 dicembre 2023, il successore di Sant'Ambrogio celebrerà la santa messa alle ore 18.30 in occasione del centenario dalla morte di Madre Laura Baraggia, fondatrice della Famiglia del Sacro Cuore di Gesù in Sulbiate.

La storia di Madre Laura

Figura tipica della Chiesa ambrosiana, nata in Brianza nel 1851, madre Laura tradusse lo spirito ambrosiano nella Congregazione da lei fondata, per lo zelo apostolico, intraprendente, dinamico, aperto alle esigenze della gente del suo tempo e capace di gettare le basi di una pastorale che si rivelerà profetica col trascorrere dei decenni e necessaria soprattutto ai giorni nostri. Madre Laura propose un carisma originale: la presenza pastorale in mezzo al popolo. Suo impegno era servire chi era più debole, senza pretese di carattere intellettualistico, senza prospettive elitarie, tra la gente, nel popolo, dentro il mistero e le debolezze di una realtà parrocchiale.

"Un momento di grande gioia per tutti noi"

"Il 18 dicembre ricorrono 100 anni dalla nascita al cielo della nostra fondatrice – ha dichiarato madre Nuccia Matera, responsabile della congregazione della Famiglia del Sacro Cuore di Gesù al sito della Diocesi di Milano - È per noi un momento di grande gioia poter celebrare con la Chiesa diocesana questo anniversario col quale ricordiamo anche la Venerabilità della nostra fondatrice. Laura ha avuto sempre un grande amore per il Signore Gesù: fin da bambina desiderava consacrarsi a Lui, anche se l’obbedienza alle vicende storiche l’hanno obbligata ad allungare i tempi del discernimento vocazionale. Tempi che si sono rivelati fruttuosi, perché il Signore le ha fatto comprendere che desiderava da lei una forma di vita religiosa nuova per i suoi tempi, più vicina alla gente comune, immersa nel tessuto sociale ed ecclesiale. Grazie a lei la Chiesa ambrosiana è stata arricchita di un nuovo carisma che ancora oggi continua a esprimersi all’interno delle comunità ancora presenti".

Attualmente la Congregazione continua le sue attività apostoliche al servizio delle Chiese locali in 18 comunità, di cui dieci nella Diocesi di Milano, tre nel Sud Italia, cinque nella Repubblica Democratica del Congo.