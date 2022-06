L'arcivescovo Delpini ad Arcore per il 50esimo dell'istituto Santa Dorotea

Buon compleanno all’istituto Santa Dorotea. Settimana di festa per la congregazione religiosa che festeggia 50 anni di presenza ad Arcore.

E per l’occasione le suore si sono "regalate" la presenza dell’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini che oggi pomeriggio, mercoledì 8 giugno 2022, ha celebrato la messa nella chiesa di Bernate insieme al vicario episcopale monsignor Luciano Angaroni, al responsabile della comunità pastorale Sant'Apollinare don Giandomenico Colombo, al vicario di Bernate don Renato Vertemara e al responsabile della pastorale giovanile arcorese don Gabriele Villa.

Ad accogliere Delpini c'era il sindaco Bono

Chiesa gremita di tantissimi studenti che frequentano l'istituto Santa Dorotea di via Edison, accompagnati dalle loro insegnanti e dalle suore. Presenti anche le autorità civili: in prima fila, oltre al sindaco Maurizio Bono, c'era anche la presidente del Consiglio comunale Laura Besana, l'assessore alla Cultura Evi De Marco e il vicecomandante della stazione dei carabinieri di Arcore maresciallo Francesco Manzi.

I festeggiamenti

Il programma dei festeggiamenti per lo speciale anniversario si è aperto lunedì 6 giugno con un concerto per la pace nella chiesa di Sant’Eustorgio. Da ieri, martedì, sono stati installati cartelli sull’educazione in tutta la città. Si tratta di 50 frasi per dire educazione, 50 modi per dire grazie.

Oggi pomeriggio, mercoledì, dopo la messa con l’arcivescovo, corteo ed esibizione del Corpo Musicale Città di Arcore e aperitivo all’istituto di via Edison.

La storia

L’arrivo della congregazione ad Arcore coincise con quasi con l’elezione di Giovanni Colombo ad arcivescovo di Milano. "Con il suo incoraggiamento, nel 1972, le suore Dorotee lasciarono il centro di Milano per trasferirsi in Brianza", hanno sottolineato le religiose.

Tutto cominciò così e col passare del tempo si aggiunsero anche la scuola elementare e il liceo scientifico (quest’ultimo chiuso qualche anno fa per carenza di iscritti). Attualmente sono quasi 500 gli alunni che frequentano il plesso scolastico che in cinque decenni è diventato un riferimento per il territorio.

