L'Arcivescovo Delpini al centro vaccinale di Meda

L'Arcivescovo Delpini in visita al centro vaccinale

Nella mattinata di oggi, venerdì 1 ottobre 2021, i volontari dell’hub vaccinale gestito dall'Auxologico nel Palazzetto di via Cialdini, hanno ricevuto la graditissima visita dell’Arcivescovo di Milano, che si è intrattenuto con loro ringraziandoli per la generosità e la professionalità del loro impegno. Monsignor Delpini aveva già ringraziato i volontari durante la serata di sabato 25 settembre 2021 al Palameda, durante la quale con un video-saluto aveva sottolineato l'importanza della loro opera al servizio della comunità. Grazie a loro, infatti, in sei mesi sono stati inoculati oltre 110mila vaccini. Il centro di Meda terminerà la propria attività domenica 3 ottobre 2021.