Serata all'insegna della solidarietà per chiudere l'hub vaccinale

Una serata all’insegna della solidarietà e per ringraziare i volontari dell'hub vaccinale gestito da Istituto Auxologico, a Meda. Oltre 110mila le somministrazioni anti Covid effettuate. Sono state consegnate oltre 300mila euro di donazioni grazie all’impegno dei volontari.

Chiude in festa l'hub vaccinale di Meda

La serata di sabato al Palameda, con il videosaluto dell’Arcivescovo Mario Delpini e l’esibizione di Francesco Gabbani, ha chiuso idealmente, dopo sei mesi, l’attività dell’Hub vaccinale Auxologico (lo stop effettivo avverrà il 3 ottobre). In campo durante la campagna vaccinale al palazzetto dello sport di via Cialdini (messo a disposizione dal Comune), 200 volontari, medici, infermieri, farmacisti, biologi e tante altre professionalità. Il contributo di Regione Lombardia per ogni somministrazione di vaccino, 6 euro, dedotte le spese vive, è stato messo a disposizione da Auxologico per donazioni sul territorio.

Le parole dell'assessore regionale

La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti , che era già stata in visita al centro vaccinale, ha consegnato la donazione all’Avis di Meda (un’ambulanza e un pulmino per il trasporto disabili) e la donazione al Liceo Marie Curie Meda per l’allestimento, gli arredi e le apparecchiature del nuovo laboratorio di Chimica: «Grazie. Una sola, semplice parola racchiude l’immensità di un impegno straordinario – ha osservato – Medici, infermieri, amministrativi, Esercito, Protezione civile, Alpini e soprattutto volontari sono stati il cuore pulsante di una macchina che, anche grazie al senso civico dei nostri concittadini, ha consentito di raggiungere questi risultati. Il mio grazie vuole rappresentare l’umiltà e il rispetto che si deve a chi si è speso in prima persona per il bene comune, senza dimenticare l'impegno e l'impagabile gesto solidale di Auxologico».

Premiate tante realtà di Meda e Lentate

Le altre donazioni hanno riguardato i Comuni di Meda e Lentate: 30mila euro ciascuno destinati al Fondo di solidarietà per le famiglie bisognose. Alla Protezione Civile di Meda e Lentate sono stati consegnati contributi di 10mila euro ciascuno per la loro attività. Identico contributo per l’attività dell’Associazione nazionale Carabinieri, l’Associazione nazionale Alpini e la Comunità Pastorale Santo Crocifisso.

