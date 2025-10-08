L’Arcivescovo Delpini in visita dopo l’alluvione

Un momento di raccoglimento e preghiera per gli alluvionati: martedì pomeriggio l’Arcivescovo di Milano Mario Delpini si è recato a Meda, dove ha visitato i luoghi più colpiti dall’esondazione del fiume Tarò.

La prima tappa del religioso, accompagnato dal primo cittadino Luca Santambrogio è stata la Rsa Fondazione Besana, dove è stato accolto dagli ospiti della struttura e dalla presidente Annamaria Colombo, che ha raccontato delle difficoltà che la Rsa ha dovuto affrontare dal 22 settembre.

“Noi, come Fondazione, abbiamo anima e corpo. Anche se il nostro corpo è ferito, e lo vediamo da tutto quello che l’acqua ha danneggiato, la nostra anima è forte – ha spiegato Colombo – Metteremo a posto quello che è stato rovinato”.

“Sono qui per pregare insieme a voi, e perché reagiate con forza a quello che è successo”, ha aggiunto Delpini, che ha in seguito donato agli ospiti presenti delle immaginette della Madonnina del Duomo di Milano, accompagnate dalla benedizione.