L'Arcivescovo Delpini scrive ad Assp: "Grato per la lapide che ricorda i parroci"

"Egregio Luca Zardoni, le sono molto grato per quanto Assp ha fatto per onorare la memoria e perpetuare il ricordo dei parroci delle parrocchie di Cesano Maderno". Inizia così il messaggio che l'Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ha inviato all'amministratore unico di Assp.

Saputo della lapide che la Partecipata del Comune di Cesano aveva posizionato all'ingresso del cimitero maggiore di Cesano, lo scorso maggio, per ricordare, d'intesa con l'Amministrazione comunale, i parroci defunti che si sono succeduti nelle parrocchie cittadine, l'Arcivescovo ha messo nero su bianco la sua gratitudine:

"Egregio Luca Zardoni, le sono molto grato per quanto Assp ha fatto per onorare la memoria e perpetuare il ricordo dei parroci delle parrocchie di Cesano Maderno. La lapide che ricorda nomi e date è un tributo di riconoscenza e un contributo alla memoria e la gente di Cesano ha buone ragioni per ricordare, ringraziare, fare fruttificare quanto è stato seminato. Che Dio benedica lei e quanti hanno realizzato la lapide".