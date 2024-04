L'Arcivescovo Mario Delpini in visita pastorale al Decanato di Desio

Illustrato da don Maurizio Tremolada, decano e responsabile della comunità pastorale Madonna del Castagno di Muggiò, il programma per la visita pastorale al Decanato di Desio da parte dell'Arcivescovo Mario Delpini, che avrà inizio il 13 aprile e si concluderà il 9 maggio.

Una visita pastorale molto attesa

Una visita molto attesa quella che avrà inizio il 13 aprile e che accompagnerà fino a metà maggio le comunità pastorali del Decanato di Desio. Tutti gli appuntamenti in programma vedranno la presenza dell'Arcivescovo Mario Delpini, che si recherà nelle parrocchie del territorio per entrare in contatto con le comunità e con i fedeli.

"Mario Delpini verrà nelle nostre comunità e in ogni sua visita celebrerà una Messa - ha affermato Tremolada - Si tratta di un evento molto atteso. Prima delle celebrazioni incontrerà i genitori e i bambini dell'iniziazione cristiana, che si stanno preparando a ricevere i sacramenti, e consegnerà la regola di vita ai nonni".

L'incontro dai Saveriani

L'Arcivescovo giovedì 18 aprile incontrerà l'assemblea sinodale decanale, composta da laici, che rappresentano le quattro comunità pastorali del Decanato di Desio. L'incontro avverrà dai Padri Saveriani di Desio.

"Noi siamo stati costituiti circa tre anni fa, anche per tentare un rinnovamento nell'impostazione - ha spiegato Ambrogio Meroni, moderatore dell'assemblea - Il nostro compito è quello di cercare di capire come la Chiesa possa essere presente e dialogare con tutte le realtà. Un tema fondamentale che sicuramente tratteremo è quello del disagio giovanile. Sabato 18 maggio l'Arcivescovo incontrerà a Monza anche sindaci del territorio, e affronterà ancora la tematica dei giovani che anche noi nel nostro piccolo vogliamo cercare di mettere a fuoco".

La comunità pastorale di Desio sarà l'ultima tappa della visita: Delpini arriverà nel Comune sabato 4 maggio.

"Desio avrà una mattinata in più, il 9 maggio - ha affermato il prevosto, don Mauro Barlassina - Stiamo ancora definendo gli ultimi dettagli, ma l'obiettivo è presentare i progetti di alcune realtà sociali che lavorano nel campo della disabilità, come Il Seme. Mostreremo all'Arcivescovo le realtà del nostro territorio, anche grazie alla sua grande disponibilità".

Il programma della visita pastorale

La visita al Decanato di Desio da parte dell'Arcivescovo Mario Delpini inizierà sabato 13 aprile con l'arrivo nella comunità pastorale di Bovisio Masciago. Delpini si recherà alle 16 nella parrocchia di San Martino e alle 18 in quella di San Pancrazio, mentre in serata incontrerà il Consiglio pastorale.

Domenica 14 aprile sarà invece dedicata alla visita nella comunità pastorale di Nova Milanese, con l'arrivo alle 10.30 a Sant'Antonino, e alle 12 l'incontro con il Consiglio pastorale. Alle 15 Delpini sarà alla Rsa San Francesco, dove si intratterrà con gli ospiti e gli operatori. Alle 16 visiterà poi la parrocchia di San Giuseppe e alle 18 concluderà la giornata nella parrocchia Beata Vergine Assunta.

Gli incontri con la comunità del Decanato di Desio proseguiranno settimana prossima. Martedì 16 aprile è previsto il primo turno dei colloqui con i sacerdoti, dalle 9 alle 19, mentre dalle 19 alle 22 l'Arcivescovo si recherà all'oratorio San Bernardo di Nova Milanese per incontrare i giovani di tutto il Decanato.

Giovedì 18 aprile è in programma il secondo turno dei colloqui con i sacerdoti dai Saveriani di Desio, dove Delpini rimarrà anche in serata per una cena, a cui seguirà dalla riunione decanale.

Il 23 aprile si terrà alle 21 un convegno che avrà al centro il tema del lavoro, al Consorzio Desio-Brianza, presieduto dall'Arcivescovo. Interverranno alcuni lavoratori per portare davanti ai presenti le proprie esperienze.

Sabato 27 aprile e domenica 28 l'Arcivescovo andrà poi in visita alla comunità pastorale di Muggiò. Questa proseguirà domenica con l'arrivo alla parrocchia Santi Pietro e Paolo, seguito dall'incontro con il Consiglio pastorale alle 12.30. Nel pomeriggio sono previste le visite alla parrocchia San Francesco d'Assisi alle 16 e alla parrocchia San Carlo Borromeo alle 18.15.

Sabato 4 maggio, invece, si terrà la visita alla comunità pastorale di Desio, che avrà inizio con l'arrivo alle 9 all'ospedale, incontrerà medici e infermieri. Durante la giornata parteciperà a un convegno e si recherà poi in visita nei reparti della struttura. In seguito visiterà la parrocchia San Giovanni Battista. Domenica 5 maggio Delpini si recherà alla parrocchia di San Giorgio alle 9, poi a quella dei Santi Siro e Materno alle 11 e alle 12.30 parteciperà alla riunione con il Consiglio pastorale. Nel pomeriggio si terranno le visite alla parrocchia San Pio X alle 16 e alla parrocchia Santi Pietro e Paolo alle 18.

Nella mattinata di giovedì 9 maggio sono infine previsti degli incontri dell'Arcivescovo con alcune realtà sociali ed ecclesiali di Desio, mentre nel pomeriggio, a partire dalle 16, si terrà nell'auditorium di Via Santa Elisabetta a Muggiò un incontro dedicato alle scuole, al quale saranno invitati docenti, studenti e genitori.