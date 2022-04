L'Arcivescovo nelle aziende per il 1 Maggio

diocesi

Visita di Mario Delpini alla Glas Italia per una preghiera e una benedizione corale dei lavoratori.

L'Arcivescovo nelle aziende del territorio in vista della ricorrenza del 1 Maggio, Festa dei Lavoratori.

L'Arcivescovo nelle aziende

Visita alla Glas Italia di Macherio, alla Canali di Sovico e alla Lampre di Usmate Velate, aziende della Brianza, per sottolineare l'attenzione che la Diocesi ha nei confronti del mondo del lavoro. Come in passato, l'Arcivescovo Mario Delpini, nei giorni della festa nazionale del lavoro, della ricorrenza di San Giuseppe Lavoratore e all'indomani della veglia da lui presieduta per l'occasione, si è recato di prima mattina presso la Glas Italia di Macherio, azienda fondata nel 1972, che produce mobili, porte, pareti divisorie e complementi d'arredo in cristallo, facendo leva sull'esperienza e le conoscenze tecniche patrimonio della centenaria vetreria di famiglia, nonché su un'innata passione per la lavorazione del cristallo. Qui la preghiera e una benedizione corale dei lavoratori ha concluso la visita attraverso tutti i reparti produttivi ed espositivi.

Le parole di Mario Delpini

"Visitare le aziende per me è un modo per celebrare il 1 Maggio - ha spiegato l'Arcivescovo ai lavoratori della Glas Italia - Un modo spontaneo per visitare i posti di lavoro ed esprimere il mio apprezzamento per i lavoratori e per coloro che hanno creato l'azienda, un'eccellenza che ha prestigio nel mondo. Sono qui anche per esprimere il desiderio che il lavoro sia anche soddisfazione per i rapporti che si stabiliscono al suo interno. La coesione delle persone che lavorano e la qualità del lavoro, come le condizioni di sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, sono aspetti importanti".

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 3 maggio 2022.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 3 maggio 2022.