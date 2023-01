L'arrivederci di Vimercate a don Cristiano

Grande festa a Vimercate per salutare ufficialmente don Cristiano Castelli con la calda accoglienza da parte dei fedeli, delle famiglie e dei ragazzi della comunità.

L’ex responsabile della Pastorale giovanile aveva già dato il suo addio ai vimercatesi a maggio del 2022 per trasferirsi poi definitivamente da settembre alla parrocchia Sacra Famiglia di Rogoredo e Beata Vergine Addolorata di Milano. Il saluto ufficiale era però stato rimandato. Ieri, domenica 23 gennaio, il sacerdote è quindi tornato nella "sua" Vimercate dove ha celebrato due funzioni.

"La prima cosa che voglio ricordare a tutti voi è che abbiamo bisogno di essere amati - ha detto durante le omelie - Non solo, abbiamo bisogno di essere cercati e di amare e cercare a nostra volta per non rimanere rinchiusi nelle nostre paure. Pregate con la vita e con le parole, come diceva San Francesco d’Assisi".