“L’arte in carta”: le opere degli studenti per la Paper Week

In occasione della Paper Week, il più grande evento nazionale dedicato alla formazione e informazione su carta, cartone e il loro riciclo, il MuDi Museo Diffuso di Lentate sul Seveso presenta il progetto didattico “L’arte in carta”. L’iniziativa, sostenuta dal Comune e in particolare dall’assessorato all’Istruzione e a cura di Carlotta Tarenghi, unisce educazione ambientale, creatività e storia dell’arte, e coinvolge gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado del territorio.

Per la Paper Week in mostra le opere degli studenti

Gli esiti del progetto saranno in mostra dal 13 al 19 aprile allo Spazio Egidio Isacco, parte del MuDi, sede della collezione civica di scienze naturali, nonché di attività espositive e didattiche dedicate al dialogo tra arte, natura e sostenibilità. L’obiettivo del progetto “L’arte in carta” è sensibilizzare i più giovani al valore della raccolta differenziata e del riuso della carta, trasformando materiali di recupero in vere e propri manufatti. Attraverso attività laboratoriali inclusive e collaborative, gli studenti hanno sperimentato tecniche creative, sviluppano competenze espressive e approfondiscono la conoscenza dei principali movimenti artistici.

Il riuso della carta riciclata

Per la scuola secondaria di primo grado, il percorso si ispira ai grandi protagonisti dell’arte del Novecento, reinterpretati attraverso l’uso esclusivo della carta riciclata. Per la scuola primaria, invece, le attività ruotano attorno ai temi della natura e delle arti decorative, stimolando fantasia, manualità e consapevolezza ambientale. Hanno collaborato anche i bimbi delle scuole dell’infanzia.

” Il progetto L’arte in carta rappresenta un’esperienza formativa completa che promuove sostenibilità, creatività e consapevolezza ambientale, dimostrando come anche un materiale semplice possa trasformarsi in strumento di espressione e valore culturale”, il commento dell’assessore all’Istruzione Domenico Pansera.

Inaugurazione lunedì alle 11

L’inaugurazione della mostra è fissata per lunedì 13 aprile 2026 alle 11 allo Spazio Egidio Isacco in via Aureggi 25. Sarà visitabile fino al 19 aprile nei seguenti orari di apertura: martedì e giovedì 9.30 – 12 / 14 – 17, mercoledì e venerdì 9.30 – 12 e sabato 9.30 – 11.