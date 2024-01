Lasciano l'auto sui binari del treno

Enorme rischio notturno poco prima di mezzanotte a Meda dove un automobilista ha posteggiato un'auto sui binari della ferrovia.

Sui binari non il treno, ma un'auto

Un gesto che poteva avere effetti drammatici quello compiuto nella notte appena trascorsa a Meda. Poco dopo le 23 i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire al passaggio a livello tra via Cialdini e via Pace dopo che una vettura era stata "posteggiata" sui binari della ferrovia.

Fortunatamente la circolazione dei treni era già sospesa e non ci sono state conseguenze drammatiche del gesto. A differenza di una prima ricostruzione relativa all'abbandono dell'auto da parte di ignoti, dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco è arrivata la precisazione che l'automobilista era presente accanto all'auto: in pratica aveva commesso un errore, imboccando la strada ferrata anziché quella in asfalto, finendo sui binari. A quel punto ha allertato i soccorsi

Sul posto pompieri e Carabinieri

L'allarme è scattato intorno alle 23.20, ma l'intervento per rimuovere la vettura si è protratto oltre la mezzanotte, con pompieri e Carabinieri al lavoro con il sottofondo dei petardi e dei botti fatti scoppiare in diverse zone della città. Sul posto si è portata l'autopompa dal distaccamento dei Vigili del Fuoco di Seregno per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Con l'aiuto del soccorso stradale, i pompieri hanno fatto retrocedere la vettura, per poi rimuoverla dai binari. In via Cialdini si sono portati anche i Carabinieri, per i rilievi di rito.

Il video dell'intervento dei pompieri