L'Asdo Oratori Triuggesi cerca nuovi sponsor

L'Asdo "Oratori Triuggesi", associazione di Triuggio, è alla ricerca di nuovi sponsor per ampliare la sua offerta sportiva sul territorio.

Oratori Triuggesi cerca sponsor

"Dopo tanti anni di stop, l’Asdo "Oratori Triuggesi" è tornata in piena attività a settembre 2024, grazie al grande aiuto dei nostri sponsor locali - spiega il presidente dell'associazione, Gianluca Rossi - Il loro supporto è stato fondamentale per permetterci di rimettere in moto l’associazione, riaccendendo la passione per lo sport nel nostro territorio. Ora, per continuare a crescere e offrire un servizio di qualità ai nostri tesserati, stiamo cercando nuove aziende e realtà locali interessate a unirsi al nostro progetto".

Perché diventare sponsor?

"Per contribuire direttamente a migliorare l’offerta sportiva per bambini, ragazzi e adulti di Triuggio e delle sue frazioni - spiega Rossi - Le realtà che decideranno di darci una mano otterranno visibilità attraverso i nostri canali di comunicazione (social media, eventi, materiali promozionali) e durante le manifestazioni sportive. Beneficeranno, inoltre, di agevolazioni fiscali previste per le sponsorizzazioni sportive, un’opportunità per coniugare impegno sociale e vantaggi economici".

Perché abbiamo bisogno di voi?

"I rincari generali e le spese operative come affitti, utenze e materiali sportivi rendono necessaria una collaborazione più ampia con il territorio per garantire attrezzature moderne e sicure per i nostri atleti, accessibilità economica per le famiglie, lancio di nuovi progetti per ampliare l’offerta sportiva e coinvolgere più persone. Con il vostro aiuto possiamo far crescere ancora di più la nostra associazione, rendendola un punto di riferimento per lo sport a Triuggio e nelle frazioni. Se siete interessati a collaborare con noi o conoscete aziende che potrebbero esserlo, contattateci per discutere le modalità di sponsorizzazione e gli incentivi fiscali di cui potrete beneficiare. Grazie per il vostro supporto, insieme possiamo fare la differenza" sottolinea il presidente dell'associazione.