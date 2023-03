L'asparago rosa di Mezzago torna protagonista al Senato dopo l'esperienza del 2019. Ospite di Palazzo Madama è stata questa volta la Pro Loco, che ha ritirato il riconoscimento "Sagra di Qualità" ottenuto nelle scorse settimane.

Un premio meritato

La cerimonia ufficiale di presentazione e premiazione delle varie Sagre siè svolta quest'oggi, lunedì 20 marzo 2023. Un riconoscimento consegnato "per il costante impegno dei suoi volontari - aveva spiegato la commissione Sagra di Qualità di UNPLI, Unione Nazionale Pro Loco d’Italia al momento della nomina - Dopo una lunga e accurata fase di analisi e valutazione delle richieste per l’assegnazione del marchio, seguita dai sopralluoghi effettuati da parte degli ispettori durante l’edizione 2022, la Sagra mezzaghese ha dimostrato di possedere tutti i requisiti per potersi fregiare del marchio istituito da UNPLI per identificare quelle sagre che realmente valorizzano i prodotti tipici e promuovono in modo proficuo il proprio territorio". A ritirare il premio al Senato sono stati l'attuale presidente della Pro Loco di Mezzago Lydia Viviani e Pierantonio Re Cecconi, alla guida del sodalizio mezzaghese fino a poche settimane fa.

Presente anche l'Amministrazione comunale

Ad accompagnare la Pro Loco a Palazzo Madama è stato il sindaco di Mezzago Massimiliano Rivabeni, che ha affiancato i volontari nel ritiro del prestigioso riconoscimento.

"Dopo le opportune verifiche la Sagra mezzaghese ha dimostrato di possedere tutti i requisiti per potersi fregiare del marchio istituito da UNPLI (Unione Nazionale Proloco d'Italia) che identifica le sagre che valorizzano i prodotti tipici e ne promuovono il territorio - si legge in una nota diramata con soddisfazione dall'Amministrazione comunale di Mezzago - Un riconoscimento che premia i tanti mezzaghesi che per ben 63 anni si sono dedicati con passione alla più importante iniziativa cittadina".

In paese, intanto, si scaldano i motori in vista della prossima edizione della Sagra, in programma come dal 22 aprile al 21 maggio. Tantissimi gli eventi già fissati in calendario.