L'assessora: "La sosta a pagamento a Seveso danneggia i pendolari di Barlassina"

L’introduzione del pagamento della sosta nei pressi della stazione ferroviaria di Seveso, ogni mattina presa d’assalto da centinaia di persone che si recano a Milano per motivi di lavoro o studio, si è ripercossa da subito sugli abitanti di Barlassina.

La sosta a pagamento danneggia i pendolari di Barlassina

La tariffa di sosta oraria è pari a 1 euro e quella giornaliera è pari a 6 euro e, se per i residenti di Seveso è stato previsto un abbonamento da 50 euro all’anno per tre grandi aree a strisce blu, per i non residenti ne è stato previsto uno da 50 euro al mese. Una spesa non indifferente che si aggiunge al costo dell’abbonamento ferroviario. Questo colpisce in particolare i pendolari barlassinesi, che non avendo una stazione ferroviaria sul proprio territorio, usufruiscono di quella di Seveso per prendere il treno.

L'abbonamento mensile per i pendolari

Di fatto quasi tutti i parcheggi del centro di Seveso sono diventati a strisce blu, specialmente quelli molto importanti per i pendolari come in via Laforet, che si trova dal lato "barlassinese" della ferrovia, ma anche in via Eritrea e in via Maderna, dove è appunto possibile parcheggiare sottoscrivendo un abbonamento mensile.

Al momento si tratta di una sperimentazione, ma l’Amministrazione comunale di Barlassina si è già attivata per valutare un accordo con Trenord e il Comune di Seveso che vada incontro ai pendolari barlassinesi. Il problema è in carico all’assessore alla Viabilità Serena Ronzoni: