L'assessore Daniela Morisi è la candidata sindaca di Insieme per Barlassina

"Mi candido perché voglio continuare a costruire una Barlassina generosa, accogliente e che non lascia indietro nessuno, un paese ordinato e dove sia bello crescere i propri figli e nipoti".

Con queste parole Daniela Morisi, attuale assessore ai Servizi sociali, ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco per la lista civica Insieme per Barlassina in vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno.

Daniela Morisi è la candidata sindaca di Insieme per Barlassina

"In questi 10 anni da assessore ho imparato a mettermi in gioco e a conoscere il territorio e le sue problematiche, il mio impegno sarà di portare avanti i progetti avviati, continuare a fare rete con le associazioni del territorio ed essere vicina a tutti. La mia porta in Comune è e sarà sempre aperta a tutti".

L'attuale assessore punta a diventare sindaco

Nativa di Vimercate, 62 anni e diplomata in Lingue, a lungo Daniela Morisi è stata impiegata nell’editoria farmaceutica. Dopo il matrimonio, nel 1989 si trasferisce a Barlassina e nel 1994 lascia il lavoro per occuparsi al meglio della famiglia e dei suoi tre figli.

«Quando i miei figli erano piccoli ho collaborato con il Comitato genitori delle scuole e da lì è nata la volontà a mettermi in gioco, così nel 2014 ho accolto l’invito di Piermario Galli a candidarmi alle elezioni comunali e sono stata nominata assessore».

Una candidatura nel segno della continuità

Una candidatura che si inserisce quindi nel solco della continuità e anche della tradizione della lista civica: l'attuale sindaco Piermario Galli era stato infatti assessore al Bilancio della giunta Frontini e anche Annamaria Frontini era stata a sua volta nella squadra di Giancarlo Frigerio prima di candidarsi personalmente.

Niente terzo mandato per Piermario Galli

"Sono particolarmente emozionato perché arrivo a chiudere il mio secondo mandato. E' notizia di questi tempi la possibilità di un terzo mandato per evidente disinteresse nella cosa pubblica in diversi Comuni, ma per noi non è così: Daniela mi ha seguito per 10 anni e, se i barlassinesi lo vorranno, potrà continuare come sindaco".

L'attuale sindaco disponibile a fare il consigliere

Così la «incorona» il sindaco uscente, che però non ha comunque escluso una sua candidatura come consigliere:

«Non escludo che possa continuare - ha dichiarato - E' stata chiesta la mia disponibilità e l’ho data, però noi abbiamo come tradizione che sia il candidato sindaco a scegliere i nomi della lista e sarà Daniela a sceglierli».

Tra i progetti l'efficientamento energetico e il lascito Lanzani

Il programma e i nomi della lista verranno definiti meglio nelle prossime settimane, quando arriverà la presentazione ufficiale, tuttavia le prime priorità saranno i progetti già in essere:

"Porteremo avanti l’efficientamento energetico delle scuole, i cui lavori sono già in corso, il lascito Lanzani che seguo come assessore, il rifacimento della biblioteca per creare uno spazio per i giovani, Pedemontana, ma voglio dare anche attenzione al decoro urbano - ha spiegato Morisi - Durante il Covid abbiamo destinato molte risorse a minori e famiglie, focalizzandoci su ciò che era importante in quel momento, perdendo forse di vista alcuni aspetti del paese».

Daniela Morisi: "Voglio puntare sulle donne"

Quale vuole essere la marcia in più che vuole dare a Barlassina?