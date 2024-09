L'assessore regionale Lucchini in visita alla Casa di Stefano

L'assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità Elena Lucchini mercoledì sera, 25 settembre 2024, ha fatto tappa a Camnago, a Lentate sul Seveso, per visitare la Casa di Stefano, la nuova sede dell'associazione Progetto Oasi, che si occupa del tempo libero e delle attività di persone con disabilità.

Ad accoglierla in via Piave c'erano la presidente di Progetto Oasi, Elisa Allievi, con i volontari dell'associazione, rappresentanti della Fondazione della comunità di Monza e Brianza, il parroco, don Marcello Grassi, il sindaco Laura Ferrari con gli assessori e altri membri del Consiglio comunale.

A fare gli onori di casa Elisa Allievi, che ha illustrato a Lucchini il progetto della Casa di Stefano, un luogo dove la disabilità è al servizio della comunità:

"Giovanni Bazzi ci ha donato l'edificio che ospitava la scuola di disegno, arti e mestieri, un luogo importante per la comunità che noi vogliamo trasformare in un altro luogo importante per la comunità. Uno spazio in cui i ragazzi lavoreranno sull'autonomia e sull'indipendenza potenziando le loro abilità comunicative e domestiche, cucinando, facendo il laboratorio teatrale e organizzando iniziative aperte alla cittadinanza".