L’assessore regionale Moratti in visita al centro vaccinale di Meda “Un esempio di generosità e impegno”

L’assessore regionale al welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha visitato questa mattina, venerdì 30 aprile, il centro vaccinale di via Cialdini a Meda.

L’assessore regionale Moratti in visita al centro vaccinale di Meda

Ad accompagnarla durante la visita il sindaco Luca Santambrogio, il primo cittadino di Lentate Laura Ferrari e il prefetto Patrizia Palmisani. Presenti anche gli agenti della Polizia locale, Carabinieri, la Protezione civile e il gruppo degli alpini del territorio.

La Moratti si è soffermata a lungo a parlare con i medici che stanno lavorando senza sosta nel centro vaccinale medese che al momento garantisce oltre 900 somministrazioni al giorno e che dalla sua apertura a oggi ha vaccinato circa 15mila persone.

“Il centro è un esempio di generosità e collaborazione tra privato e pubblico, una struttura il cui funzionamento è garantito anche da giovani e associazioni e in cui si riscontra chiaramente l’impegno e la generosità tipico della Brianza con la presenza di volontari di ogni tipo: dai ragazzi, ai medici, agli alpini, all’Avis fino ai ristoratori” ha spiegato la Moratti che ha aggiunto “Penso che oggi toccheremo le 112mila dosi. E se Europa ci manderà i vaccini tutti i lombardi che hanno voluto aderire potranno essere vaccinati. Abbiamo raggiunto 3milioni e 200mila dosi somministrate con il 98% di over 80 vaccinati e 78% di over 70”.

Di seguito le foto scattate durante la visita al centro vaccinale