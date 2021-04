L’hub di Meda in prima linea anche per le vaccinazioni a domicilio

L’hub di Meda in prima linea anche per le vaccinazioni anti-Covid a domicilio.

Dopo essere stato riconosciuto hub regionale per la vaccinazione massiva, il centro vaccinale di Meda, in via Cialdini, grazie alla collaborazione tra Auxologico, Ats Brianza e le Amministrazioni comunali del territorio, amplia la sua attività con l’esecuzione dei vaccini a domicilio dei cittadini fragili che ancora non sono stati raggiunti.

Si inizia da Meda e Lentate

Si inizia da Meda e Lentate sul Seveso per poi raggiungere altri Comuni. La Protezione civile del Comune di Meda e quella del Comune di Lentate collaborano con i volontari dell’hub vaccinale per raggiungere il domicilio dei cittadini.