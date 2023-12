L'Associazione Contrada Ss. Pietro e Paolo in visita a Pediatria, Polizia Locale, Carabinieri e pompieri

L'Associazione contrada Ss. Pietro e Paolo di Desio con i Babbo Natale in visita a ospedale, Polizia Locale, Carabinieri e pompieri.

L'iniziativa dei volontari della Contrada Ss. Pietro e Paolo

Anche quest'anno per le feste i Babbo Natale dell'Associazione Contrada Ss. Pietro e Paolo hanno rispettato la tradizione con il giro di auguri per le feste e il nuovo anno. In questi giorni hanno fatto tappa al comando della Polizia Locale, ai Carabinieri, al distaccamento dei Vigili del fuoco di Desio e Seregno, nei ricoveri di Desio e Seregno e alla Pediatria dell'ospedale di Desio dove hanno portato allegria tra i bimbi ricoverati.

Nel tradizionale giro anche la tappa in ospedale e nei ricoveri di Desio e Seregno

I volontari hanno voluto così voluto evidenziare la vicinanza a chi soffre e portare parole di ringraziamento a chi si adopera per la comunità. Non è stata questa l'unica iniziativa della Contrada Ss. Pietro e Paolo. Prima di Natale l'associazione aveva realizzato dei presepi in diversi angoli della città.