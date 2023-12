Un presepe per ogni angolo di Desio grazie alla contrada Ss. Pietro e Paolo

Un presepe per ogni angolo di Desio grazie all'Associazione contrada Ss. Pietro e Paolo e a Tino Perego. Una tradizione che anche quest'anno i volontari del gruppo hanno voluto rispettare.

Il presepe della contrada Ss. Pietro e Paolo in vari punti della città

L'Associazione contrada Ss. Pietro e Paolo ha allestito un presepe in diversi punti della città, un'iniziativa che a Natale si ripete e che anche quest'anno i volontari hanno rinnovato. Le sagome della Madonna, San Giuseppe e la stella cometa rievocano la nascita di Gesù Bambino. Ci sono anche i pastori. I presepi sono stati realizzati in, via De Gasperi, alle scuole di via Dolomiti, all'asilo di via Tolstoj, nei pressi della fontana di via San Giuseppe, all'ingresso dell'ospedale di Desio, e alla chiesa della Madonna Pellegrina. L'Associazione contrada Ss. Pietro e Paolo ha anche voluto augurare "Buone feste a tutte le persone in difficoltà e a tutti i cittadini di Desio".

La Natività anche al Pio XI

Tino Perego con don Almeida Da Cruz, cappellano dell'ospedale di Desio, hanno poi allestito il presepe che si trova nella chiesa del Pio XI. Alla tradizionale raffigurazione con le statuine, la capanna e la Sacra Famiglia è stata aggiunta la parola "pace", un chiaro messaggio per le festività. Il pensiero per questo Natale è alle guerre che si stanno combattendo nel mondo, insieme all'invito a cercare la pace.