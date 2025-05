Questa mattina, alle ore 9, presso la storica Villa Borromeo d’Adda di Arcore, è stata ufficialmente firmata la convenzione tra il Comune di Arcore e l’Associazione di Promozione Sociale Templari Oggi, che vedrà i volontari dell’associazione impegnati nel presidio gratuito e ordinato del complesso monumentale e del relativo parco.

L’Associazione Templari Oggi impegnata nel presidio di Villa Borromeo

All’incontro erano presenti il Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, Federico Romani, e il Sindaco di Arcore, Maurizio Bono, a testimonianza dell’importanza istituzionale e simbolica di questo accordo per la valorizzazione del patrimonio culturale lombardo.

La convenzione – sottoscritta dal funzionario comunale Giovanni Colombo per conto del Comune e dal Presidente Mauro Giorgio Ferretti per l’Associazione – prevede un’attività di presidio volta a garantire la custodia degli accessi, l’informazione ai visitatori, il supporto alla cittadinanza e la sorveglianza durante eventi religiosi e culturali. Il servizio sarà svolto da volontari riconoscibili dall’uniforme templare, secondo un calendario condiviso con l’Amministrazione comunale.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Gli obiettivi

L’iniziativa, sostenuta anche dall’Assessore Nicolò Malacrida, segna l’avvio della collaborazione di un anno, al termine della quale si valuterà l’opportunità di rendere il presidio continuativo. L’obiettivo è duplice: da un lato rafforzare la fruibilità e la sicurezza del parco e della villa; dall’altro, offrire un segno concreto di cittadinanza attiva, fondato sui valori della cavalleria cristiana e del volontariato gratuito.

Dopo l’esperienza positiva maturata alla Villa Reale di Monza, Templari Oggi conferma il proprio impegno a servizio della collettività, proseguendo nella propria missione di valorizzazione dei luoghi sacri e culturali. L’iniziativa si inserisce inoltre in un più ampio percorso di partecipazione al Giubileo 2025, nel quale i volontari dell’associazione sono già impegnati presso le Basiliche Papali a Roma.

Un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni e volontariato, all’insegna della sussidiarietà, della fede e del bene comune.ù

Critiche dall'opposizione di centrosinistra

Una decisione, quella della Giunta, che ha scatenato molti commenti sui Social da parte delle forze di minoranza.

"Che ci fosse qualcuno nostalgico del Ventennio lo sapevo - ha sottolineato il consigliere di opposizione Luca Monguzzi - Ma pensare ad un ritorno al medioevo mi pare eccessivo». Sulla stessa lunghezza d’onda il parere del consigliere del Pd Michele Calloni.

"Sono felice, da cattolico praticante, che il Gesù Bambino, dono della città di Betlemme, troverà collocazione nella sala del camino. Tuttavia, mi chiedo se sia davvero appropriato, in uno stato laico come il nostro, collocare questa statuetta in quel luogo o se sarebbe stato più indicato un altro spazio - ha sottolineato il consigliere del Pd Michele Calloni - Mi lascia anche molto perplesso l’utilizzo dei templari per presidiare Villa Borromeo. A me sembra tutto “fumo negli occhi”: la statuetta che finalmente riappare per coprire il vuoto totale riguardo al gemellaggio e ai templari, per nascondere l’assenza di progetti concreti su Villa Borromeo. L’Amministrazione è priva di progettualità e arranca su tutto. Non riesce a elaborare progetti né a ottenere finanziamenti. Basta guardarsi intorno: i comuni vicini hanno saputo cogliere le opportunità offerte dai bandi Pnrr, regionali e altri. Ricordo che lo scorso anno sono stati rifiutati 720mila euro di finanziamenti per un nuovo asilo nido. E Arcore? Come sempre non c'è".

Ironico anche il commento di Roberto Sala, leader di ImmaginArcore. "Ma chi raccoglierà la cacca dei cavalli? - ha sottolineato Sala - Scherzo, non ci saranno cavalli, ma solo cavalieri. Ma che cavalieri sono se non cavalcano nulla, se non idee di mondi sepolti dalla storia universale e dalla loro, pure cruenta e che li ha resi partecipi di un'epoca oggi sottoposta a pesante giudizio critico? I cavalieri Templari in realtà servono solo alla destra per segnare il territorio, come fanno alcuni animali con la pipi. Afflitti dalla sindrome di inferiorità culturale, ossessionati dalla superiorità della Sinistra vanno costantemente alla ricerca di occasioni di riscatto".