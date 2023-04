L'auditorium della scuola media porterà il nome del maestro Reitano

L'auditorium della scuola media intitolata al maestro di musica fratello del celeberrimo cantante.

L'intitolazione dell'auditorium della scuola di Agrate, dove insegnava

Si terrà sabato della prossima settimana, 22 aprile, la cerimonia di intitolazione dell'auditorium dell'istituto comprensivo di via Battisti di Agrate Brianza a Franco Reitano, musicista, a lungo insegnante nella scuola, scomparso nel luglio del 2012, fratello del cantante Mino Reitano che ha abitato a lungo ad Agrate, dove ancora vive la famiglia.

Il programma delle celebrazioni con gli speaker di Radio Italia

La cerimonia di intitolazione di sabato 22 aprile, pubblica e a ingresso libero nell'auditorium di via Battisti, prevede alle 19 il saluto delle

autorità cittadine e dei familiari e la scopertura della targa.

Alle 19.30 un buffet e dalle 20.45 l’intrattenimento musicale a cura della famiglia Reitano, a ripercorrere la storia artistica del maestro Franco Reitano attraverso le sue canzoni e con la partecipazione di diversi ospiti. Una serata animata, condotta dal duo Savi e Montieri, noti speaker di Radio Italia.

Il sindaco: "Grande passione e dedizione per l'insegnamento della musica"

“Abbiamo accolto con pieno consenso la proposta di intitolazione pervenuta dai familiari di Franco Reitano e associata a questo spazio inserito appieno nel contesto scolastico - commenta il sindaco di Agrate, Simone Sironi - a voler sottolineare la passione e la dedizione che il maestro profuse proprio nell’insegnamento della musica alle giovani generazioni".

I figli di Reitano: "Grazie per la sensibilità dimostrata dal Comune"

“Ringraziamo per la sensibilità e l’attenzione dimostrata dall’Amministrazione Comunale nei confronti di nostro Papà Franco - aggiungono i figli di Franco Reitano - in virtù della sua carriera musicale svolta in vari ambiti”.

L'assessore: "Giusto riconoscimento"

“Franco Reitano rappresenta una figura importante - conclude Claudio Galli, assessore alla Pubblica Istruzione - a livello musicale per il nostro territorio, sia nella vita scolastica sia nell’universo associativo locale. Intitolare uno spazio scolastico come l'auditorium della Scuola Secondaria di primo grado al maestro Franco Reitano ci è sembrato un giusto riconoscimento a un grande compositore della tradizione musicale italiana".

Chi era Franco Reitano

Franco Reitano giunse ad Agrate negli anni Sessanta, insieme con il resto della famiglia emigrata dalla Calabria. La sua fama è legata al talento da compositore e paroliere, avendo firmato alcuni tra i brani più famosi della musica leggera italiana, consegnati alla voce di cantanti famosi, tra cui il fratello Mino. Intramontabili rimangono così molte sue canzoni, come "Una ragione di più", interpretata da Ornella Vanoni, le cui cover risuonano ancora oggi. Nella sua corposa produzione si annoverano colonne sonore, brani e composizioni musicali, anche vincitori di concorsi canori, compresa "La sveglia birichina", trionfante allo Zecchino d’Oro del 1973 e numerosi altri riconoscimenti, che portano il suo nome. Leggendari anche alcuni aneddoti sugli esordi della carriera da musicista, come quando ebbe l’occasione di suonare accanto ai "Silver Beatles", in seguito diventati "The Beatles", al locale "Star Club" in Germania, dove si esibiva con il primo complesso, composto dagli inseparabili fratelli. In virtù di questa prestigiosa carriera artistica e del suo apporto formativo e didattico, a dicembre 2022 la Giunta comunale ha accolto favorevolmente la proposta di intitolazione pervenuta dalla famiglia Reitano, a 10 anni dalla scomparsa dell’artista.