L'auditorium delle scuole ora porta il nome di Reitano

L’auditorium dell’Istituto comprensivo "Enzo Bontempi", di Agrate Brianza, porta ora il nome del musicista, compositore, nonché ex docente di musica presso la scuola, Franco Reitano.

Intitolato a Franco Reitano, fratello di Mino

Scomparso nel luglio del 2012, era anche fratello dell’amato cantante Mino Reitano che, come noto, decenni fa decise di stabilirsi con la famiglia in paese. Sabato scorso, 22 aprile, la cerimonia d’intitolazione, che ha visto la partecipazione della famiglia Reitano, di moltissimi cittadini, ex studenti e conoscenti.

Presenti naturalmente anche il sindaco Simone Sironi, l’assessore alla Pubblica Istruzione Claudio Galli, la presidente del Consiglio d’Istituto Erika Michelon e i figli e parenti del musicista. Tantissima l’emozione e la commozione.

Il sindaco: "Insegnava con passione e dedizione"

"Abbiamo accolto con pieno consenso la proposta pervenuta dai familiari e associata a questo spazio inserito a nel contesto scolastico - ha spiegato il sindaco Sironi - Reitano insegnava, ma in modo diverso, tutto suo. Lui lo faceva con passione e dedizione, valori e qualità che ha saputo trasmettere alle generazioni successive e ai suoi studenti".

La commozione dei parenti

Anche i figli, ancora con le lacrime agli occhi, hanno commentato il momento:

"Vogliamo ringraziare moltissimo l’Amministrazione per il gesto compiuto nei confronti di nostro padre. La sua carriera musicale è stata vastissima ed è giusto che venga ricordato".

L'assessore: "Giusto riconoscimento"

Mentre per l’assessore Galli:

"Intitolare uno spazio di questo tipo, come l’auditorium di una scuola, ci è sembrato un giusto riconoscimento a un grande compositore della tradizione musicale italiana".

La carriera

Reitano nel corso della sua carriera ha acquisito fama in qualità di compositore e paroliere. Intramontabili rimangono ancora ad oggi alcune sue canzoni, come «Una ragione di più» interpretata da Ornella Vanoni e "La sveglia birichina" trionfante allo Zecchino d’Oro nel 1973. Non solo, perché sono stati leggendari alcuni dei suoi aneddoti, come quando ebbe l’occasione di suonare accanto ai "Silver Beatles", in seguito diventati "The Beatles".

Dopo la scopertura della targa, il Corpo Civico di Agrate ha eseguito alcuni brani arrangiati dallo stesso Franco. A seguire il buffet e lo spettacolo condotto dal duo Savi e Montieri, noti speaker di Radio Italia.