L'Auser di Barlassina è... aperta per ferie

Non si ferma nemmeno ad agosto l’attività dell’Auser di Barlassina. Malgrado il maltempo abbia fatto pochi sconti ai suoi mezzi, ad agosto l'Associazione per l'invecchiamento attivo continuerà la regolare attività di accompagnamento.

L'Auser è aperta per ferie

«Siamo aperti per ferie», conferma il presidente Michele Lamborghini con una battuta. Insomma, l’attività di trasporto di anziani e disabili non si ferma mai, neanche ad agosto e neanche con i mezzi danneggiati dalla grandine. Sotto questo punto di vista, comunque, l’Auser è riuscita a riparare quanto meno i veicoli con il sollevatore per il trasporto delle carrozzine e adesso altri tre mezzi sono tornati a completa disposizione, a cui si aggiungono le altre auto che la grandine delle scorse settimane ha risparmiato.

Pranzo di Ferragosto al Centro anziani

Nemmeno il Centro anziani si ferma e rimarrà aperto tutto il mese di agosto senza nessuna pausa. Anzi, per Ferragosto è stato organizzato un pranzo aperto a tutti per festeggiare insieme. Per iscriversi basta passare dal Centro il martedì e il giovedì, naturalmente prima del 15 di agosto.

Biblioteca chiusa nei giorni di Ferragosto

Chiude invece per qualche giorno la biblioteca comunale Alberto Bertoni: venerdì 11 chiuderà per il Ferragosto e riaprirà lunedì 21. Per tutto il mese di agosto sono comunque in vigore gli orari ridotti e di fatto la biblioteca è aperta solo al pomeriggio e al sabato è chiusa.