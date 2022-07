Lavori alla fognatura, chiusa via Trento e Trieste

Da domani (lunedì 4 luglio 2022) chiusa via Trento e Trieste a Macherio (via per Canonica di Triuggio) per consentire i lavori di realizzazione della fognatura.

Chiusa via Trento e Trieste

Domani inizieranno i lavori di potenziamento della rete fognaria e di acquedotto delle vie Trento e Trieste e via Pasubio ad opera di BrianzAcque.

In particolare, l’intervento consiste nella demolizione e nel contestuale potenziamento dell’attuale rete fognaria insistente sulle suddette vie e in un rifacimento con potenziamento della rete di acquedotto sulla sola via Trento e Trieste. "L’intervento si rende necessario al fine di risolvere le problematiche di insufficienza idraulica delle fognature esistenti nella zona, causa di episodi di esondazione, dove l’insufficienza e il rigurgito generalizzato rende problematica la zona, con allegamenti diffusi - fa sapere l’azienda - Il tratto interessato dai lavori è attualmente servito da reti fognarie insufficienti". Lo studio è stato messo a punto dal settore Progettazione e Pianificazione di BrianzAcque e prevede il potenziamento della rete fognaria esistente tramite la posa di nuovi condotti fognari a gravità di maggior diametro DN120 centimetri lungo la viabilità suddetta. Per consentire l’intervento, via Trento e Trieste rimarrà chiusa al transito veicolare presumibilmente fino al 31 agosto, come da ordinanza del 14 giugno.

Il sindaco spiega

"Si tratta di un intervento programmato e successivo alla realizzazione della vasca volano in via San Cassiano che dovrebbe risolvere definitivamente il problema degli allagamenti nella zona - spiega il sindaco Mariarosa Redaelli - Lavori di riqualificazione del sistema fognario che, per essere realizzati, necessitano la chiusura della strada". Si tratta della provinciale 173, nel tratto che dal passaggio a livello di via Trento e Trieste conduce a Canonica di Triuggio.