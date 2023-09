Lavori finiti con un giorno di anticipo, via Friuli riapre dopo due mesi

Questa mattina, 1 settembre 2023, via Friuli a Cesano Maderno è stata riaperta al traffico veicolare.

Lavori finiti, via Friuli riapre dopo due mesi

Terminati con un giorno di anticipo i lavori di BrianzAcque che ne hanno resa necessaria la chiusura per due mesi. Due i cantieri, uno per riqualificare il

sistema fognario, l’altro per ridurre le perdite idriche dell’acquedotto. A questi, si è aggiunto un terzo intervento, quello di asfaltatura di via Sicilia dopo i lavori dello scorso anno.

Soddisfatto l'assessore ai Lavori Pubblici, Manuel Tarraso:

"Nel periodo di chiusura si sono svolti tre cantieri diversi che hanno interessato non solo il nodo idraulico di via Friuli ma anche interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche e la digitalizzazione degli acquedotti.

Si è sostituito mezzo chilometro di tubazione sulla parte Ovest di via Friuli - da via Lucania a poco prima del ponte ferroviario - e a Nord di via Veneto. È stata inoltre fatta anche l'asfaltatura definitiva di via Sicilia per il tratto interessato lo scorso anno di lavori sulla rete. Lavori inizialmente previsti nel mese di ottobre ma che siamo riusciti ad anticipare nel mese di agosto".

Nei prossimi giorni la segnaletica orizzontale

Nei prossimi giorni sarà disegnata anche la segnaletica orizzontale definitiva.

"Ringrazio i cittadini per la pazienza di questi mesi di chiusura che sicuramente hanno comportato dei disagi, per parte nostra abbiamo cercato di ottimizzare gli interventi svolgendo tutti i cantieri nel medesimo periodo estivo e mantenuto l'impegno di rispettare il cronoprogramma che ci eravamo dati e che prevedeva la chiusura fino al 2 settembre".

Il cantiere di BrianzAcque proseguirà anche nelle prossime settimane per le lavorazioni esterne alla carreggiata.