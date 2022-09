Nella serata di domenica 11 settembre apre il cantiere del Piano strade, che prevede un investimento comunale di 3,8 milioni di euro per 78 ambiti sulla rete viaria locale. Si comincia dal rifacimento di via Cadore.

Lavori notturni per asfaltare le strade

Nella serata di domani, domenica 11 settembre, apre il cantiere del Piano strade: previsto un investimento comunale di 3,8 milioni di euro per 78 ambiti d’intervento fra strade, marciapiedi e parcheggi. I lavori partono dal rifacimento di via Cadore, nel tratto compreso tra viale Tiziano e piazza Santa Valeria, che sarà chiuso al transito dalle 20 alle 6 ad eccezione di residenti, mezzi pubblici e di soccorso.

Oltre un anno di cantieri

I lavori sono affidati in subappalto alla ditta Ronzoni di Seveso. Nelle prossime settimane sono previste le asfaltature delle vie Briantina (nel tratto non ancora sistemato) e Montello. L’intero programma, anche in funzione delle condizioni meteorologiche, dovrebbe ultimarsi alla fine del prossimo anno o nella primavera del 2024. Fra gli ambiti principali il parcheggio alla Porada e alla Corte del Cotone.