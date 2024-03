Altri lavori di manutenzione sul ponte della Valassina

Previsto un nuovo cantiere nel ponte sopra la Valassina nel territorio comunale di Seregno. Tre settimane di lavori per rinforzare i tre pulvini delle pile.

Il ponte ancora sotto i ferri

Nuovi lavori al ponte di via Montello sopra la Superstrada 36 Milano - Lecco, dopo quelli dell'autunno del 2022 proseguiti nei mesi successivi. Li annuncia Anas, entro il prossimo mese di marzo e per una durata di tre settimane. Per non creare eccessivi disagi alla circolazione veicolare, sempre molto intensa sulla Valassina, è prevista la chiusura notturna della Statale in entrambe le direzioni di marcia.

Lavori ai tre pulvini delle pile

"Attualmente l'opera è interessata da lavori di manutenzione straordinaria delle strutture e del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche - spiega Anas, interpellata dalla redazione - Inoltre è stata eseguita la posa in opera dell’armatura integrativa di rinforzo strutturale dei tre pulvini delle pile, a cui farà seguito il getto di calcestruzzo per il completamento dell’intervento".

Chi controlla il traffico pesante?

Intanto alcuni residenti lamentano il carente controllo del traffico pesante sopra il ponte che collega l'abitato con il rione San Salvatore e la Brianza: dopo i lavori degli ultimi dodici mesi, il transito sul cavalcavia è limitato ai veicoli con massa non superiore a 7,5 t, ma molti autisti non rispettano il divieto e passano ugualmente, come dimostrano le foto scattate nei giorni scorsi. Il servizio integrale sul Giornale di Seregno, in edicola e in versione digitale.