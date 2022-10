Ponte sulla Valassina chiuso a metà e traffico in tilt

A Seregno percorribile una sola corsia di marcia sul ponte di via Montello sopra la Valassina per lavori di manutenzione straordinaria sul viadotto. Come era previsto, fin dalle prime ore della mattinata traffico congestionato e gravi disagi per gli automobilisti.

Ponte chiuso a metà e traffico congestionato

Da ieri sera, giovedì 27 ottobre, il ponte di via Montello che scavalca la Valassina è percorribile in una sola direzione, dal centro città verso San Salvatore e Albiate. Il provvedimento, con orario continuato, è determinato dalla necessità di una manutenzione straordinaria del viadotto prevista da Anas, che gestisce l'infrastruttura. Come era previsto, pesanti le ripercussioni sulla circolazione stradale, con lunghe code in uscita da via Montello e via Montorfano verso il ponte. Incolonnamenti anche per chi proviene da Albiate, con direzione obbligatoria verso la complanare della carreggiata nord della Superstrada.

Il presidio della Polizia Locale

Sul cavalcavia è istituito anche il divieto di transito per gli autocarri con massa superiore a 44 tonnellate. Fin dalle prime ore della mattinata, alla rotatoria di via Montello è in servizio una pattuglia della Polizia Locale per disciplinare il traffico molto intenso, in entrambe le direzioni di marcia. La chiusura parziale del cavalcavia dovrebbe protrarsi fino alla fine dell'anno, per consentire lavori di consolidamento ai pilastri e alle arcate del viadotto dopo gli accertamenti tecnici effettuati dal personale incaricato da Anas nei giorni scorsi.