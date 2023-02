Dal 22 febbraio il mercato comunale torna definitivamente nel centro di Agrate Brianza.

Le bancarelle del mercato tornano definitivamente in centro

Lo ha comunicato l'Amministrazione comunale in queste ore spiegando che i 77 banchi di vendita saranno collocati in Via San Paolo e in Piazza Sant’Eusebio, e in parte lungo le vie Salvo D’Acquisto, Ugo Foscolo, Marco D’Agrate e Giuseppe Mazzini.

La collocazione storica del mercato comunale è sempre stata nel parcheggio davanti al parco Aldo Moro. Poco prima della pandemia però l’amministrazione aveva deciso di spostarlo in centro paese; poi con la diffusione del Covid e per questioni di spazio e di distanziamenti aveva deciso di riportarlo nel parcheggio dell’Aldo Moro. Ora ritorna ancora una volta, definitivamente, nel centro cittadino.

Perché questa scelta?

"Perché pensiamo che il mercato non sia solo un servizio e uno spazio commerciale, ma rappresenti un momento di ritrovo, un’occasione di vivacizzazione del centro storico, un luogo di incontri che favorisce lo sviluppo del senso di comunità - ha spiegato l'assessore al Commercio Elena Cantù.

"Abbiamo lavorato con gli uffici nel predisporre un trasferimento dei banchi che fosse in grado di garantire lo svolgimento ordinato e regolare del mercato settimanale, a beneficio sia degli operatori del mercato sia di tutti i cittadini e delle attività economiche, e fosse compatibile con una buona organizzazione dei flussi viabilistici e dell’accesso agli stalli di sosta adiacenti all’area" - ha concluso l'assessore.

Zone chiuse al traffico o con divieto di sosta

Nel dettaglio i banchi saranno collocati in Via San Paolo e in Piazza Sant’Eusebio, e lungo parte delle vie Salvo D’Acquisto, Ugo Foscolo, Marco D’Agrate e Giuseppe Mazzini). Di conseguenza, ogni mercoledì le seguenti zone saranno chiuse al traffico e soggette al divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 6 alle ore 15:

Via Salvo D’Acquisto, dal civico 11 fino all’intersezione con Via Ugo Foscolo;

Via Ugo Foscolo, dal civico 42 fino al passo carraio civico 1 (ingresso box palazzo comunale);

Area di parcheggio di Via Ugo Foscolo dal civico 2 al 10 (compreso il tratto attiguo alla Via S. D’Acquisto);

Area di parcheggio di Via Ugo Foscolo civico 16;

Via San Paolo, comprensivo del tratto lato civico 14 e nel tratto ricadente nella ZTL, istituendo altresì il doppio senso di circolazione nel tratto di strada in uscita da Via San Paolo intersezione Via Ugo Foscolo, per i soli mezzi di servizio PPT e per accedere ai box del civico 14, con obbligo di svolta a destra per l’immissione sulla Via Foscolo;

Piazza Sant’Eusebio comprensivo del parcheggio lato Chiesa;

Via Marco D’Agrate tratto di strada ricadente nella Zona Traffico Limitato;

Via Giuseppe Mazzini tratto di strada ricadente nella Zona Traffico Limitato;

Via Giuseppe Garibaldi dal civico 5 direzione Piazza Sant’Eusebio

(in copertina una foto del mercato nel 2019)