Vince la burocrazia: Agrate perde il dottor Arbore

Per più di un anno e mezzo, con encomiabile spirito di servizio e attaccamento alla professione e ai pazienti, ha di fatto sostituto se stesso proseguendo la professione di medico di base pur avendo raggiunto la pensione.

Ora non può più farlo. Non per sua decisione, ma per la solita burocrazia, spesso più forte della volontà delle persone e dell'utilità di un servizio.

Da oggi, mercoledì 1 febbraio 2023, il dottor Giuseppe Arbore, 72 anni, non può più svolgere l'attività di medico di base ad Agrate, dove ha operato per quasi tutta la vita professionale. I suoi pazienti, quasi 2mila, quindi restano al momento senza medico di base.

"Con l'entrata in servizio dei nuovi medici di base, pensavamo di aver tamponato la situazione della stragrande maggioranza dei cittadini che in questi mesi sono rimasti senza dottore - ha spiegato in una nota il sindaco di Agrate, Simone Sironi - Notizia invece di questi ultimi due giorni è che anche il dottor Arbore, da oggi (1 febbraio), non sarà più il "supplente del dottor Arbore". Una comunicazione arrivata da Ats al medico, poi ufficializza dallo stesso ai suoi pazienti questa notte (tra martedì e mercoledì, ndr), che abbiamo provato in più modi a cambiare interloquendo con Ats e Asst ma senza successo. Anche i pazienti del dottor Arbore saranno quindi da oggi senza medico e potranno scegliere i nuovi medici. Sappiamo già che posto per tutti però non ci potrà essere, anzi. L'Ats terrà quindi attivo l'Ambulatorio Medico Temporaneo con luogo, orari e giorni da definire. Mi dispiace per il disservizio che hanno creato e anche per il dottor Arbore, che fino all'ultimo ha cercato di creare le condizioni affinché i suoi pazienti, soprattutto quelli fragili, potessero trovare un continuità assistenziale adeguata. La speranza è che nei prossimi mesi ci siano nuovi ingressi di Medici di medicina generale".

"Contavamo sulla possibilità, prospettata anche da Ats, che il dottor Arbore potesse fare da traghettatore ancora per qualche mese - ha aggiunto il sindaco Sironi - In attesa che i tre nuovi medici di base entrati in servizio in questi giorni terminassero il corso e potessero quindi prendersi carico di 1.500 pazienti ciascuno contro i 1.000 che ad oggi sono concessi lori. Ed in attesa di altri medici. Ed invece 48 ore fa è arrivata da Ats la doccia fredda con la comunicazione della fine del servizio di Arbore dal primo febbraio, contro la sua volontà e disponibilità a proseguire. Lui è il primo ad esserne dispiaciuto. Appena risolto un problema, se ne crea subito un altro".