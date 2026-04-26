Le campane della Basilica sotto i ferri per tre settimane

Calate dal campanile per essere sottoposte a un intervento di manutenzione. Le quattro campane mediane della torre campanaria della Basilica di Desio sono state prelevate grazie a una gru della ditta Arosio Autotrasporti di Desio per essere portate poi nella ditta specializzata, la Fratelli Pagani di Castelli Calepio (Bergamo) dove resteranno per circa tre settimane, tanto durerà lo speciale intervento di manutenzione.

Quattro campane prelevate per un importante intervento di manutenzione

Le campane cittadine sono conosciute nel mondo e nel 2023 hanno compiuto 180 anni. Vennero fuse nel 1843 dal varesino Felice Bizzozero e il 20 agosto di quell’anno arrivarono in città su carri trainati da buoi per essere suonate per la prima volta. Oggi il Gruppo Campanari della Basilica continua a suonarle. Il passare del tempo, l’utilizzo e i continui rintocchi hanno usurato le quattro campane. Di conseguenza andranno sotto i ferri.

Serviranno tre settimane per rimettere a nuovo le campane

“L’intervento servirà per sostituire gli ingranaggi che si sono consumati ma anche i cuscinetti a sfera che con gli anni sono ormai rovinati, fondamentali per il suono delle campane”, ha spiegato il prevosto, monsignor Mauro Barlassina. I nuovi consentiranno di migliorarlo e garantirà un funzionamento regolare e duraturo. Altri elementi su cui i tecnici interverranno sono gli isolatori, delle speciali tavole che servono a non smorzare le vibrazioni sonore del bronzo, che altrimenti sarebbero inficiate da un contatto diretto con il ceppo. Sarà così possibile mantenere l’armonia originale. Come ha spiegato don Mauro serviranno almeno tre settimane per rimettere a nuovo le campane e a garantire la loro qualità sonora, che le ha fatte conoscere in tutto il mondo e che continuano a essere suonate dai Campanari della Basilica.