Le divise del Bellusco calcio arrivano fino in Burkina Faso

Solidarietà

Bella iniziativa del sodalizio rossoblù e della onlus "Queen of Peace".

Le divise del Bellusco calcio arrivano fino al Burkina Faso. Bella iniziativa di solidarietà della società rossoblù in collaborazione con la onlus "Queen of Peace".

Un dono per i giovani meno fortunati

I colori del Bellusco calcio vestono i giovani campioni del Burkina Faso. Bella iniziativa della società rossoblù, che nelle scorse settimane ha risposto alla chiamata della "Queen of Peace", onlus con sede operativa a Camuzzago che si occupa di portare avanti importanti progetti di solidarietà nello stato africano del Burkina Faso. Progetti dedicati soprattutto ai ragazzi e realizzati con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita dei bambini, sia in ambito sanitario che scolastico. Nelle scorse settimane, in particolare, i dirigenti rossoblù hanno promosso una raccolta di abbigliamento e materiale tecnico all’interno della società.

"Nel giro di poco tempo siamo riusciti a raccogliere diverso materiale - ha spiegato il presidente Giordano Passoni - A questo abbiamo aggiunto due mute, una bianca e una rossoblù, e una quarantina di palloni, acquistati a nostre spese e spediti in Burkina Faso".

