Le eccellenze del "Centro dinamico karatè" premiate dall'Amministrazione comunale arcorese

L'Amministrazione comunale arcorese premia le eccellenze sportive che militano nel "Centro dinamico karatè Shotokan".

La cerimonia si è svolta sabato scorso, 24 giugno, in Villa Borromeo ad Arcore. La mattinata è stata anche occasione di festeggiare i 50 di carriera del maestro Manuele Farina, anima del sodalizio sportivo.

I premiati

A premiare i ragazzi proprio il maestro Manuele Farina, il vicepresidente Andrea Dellepiane e il consigliere comunale con delega allo Sport Tommaso Confalonieri davanti ai famigliari e amici degli atleti. Presente alla cerimonia anche la presidente del sodalizio Gabriella Frecchiami.

Tante le eccellenze, che nel corso degli ultimi anni hanno conseguito moltissimi risultati. Ecco i giovanissimi atleti premiati: Diego Farina, Alessia Torri, Federico Beltrame, Beltran Thayari, Nicolò Sanchez, Luca Giargiulio, Nabil Salami. E' stata consegnata anche una targa di riconoscimento al maestro Farina per aver conseguito nel 2019 la vittoria dei campionati mondiali di Fudokan a Stoccarda, due medaglie d'oro e tre di bronzo.

Il grazie del maestro ai suoi atleti

Come detto, tanta la soddisfazione e la gioia condivisa. A parlare il grande maestro, che si è indubbiamente complimentato con i suoi atleti:

"Io ricerco sempre la mia fonte ispiratrice nel "fare". Questo verbo rispecchia moltissimo il karatè, perché non importanta tanto quanti titoli si ottengono le corso di una carriera sportiva. Io oggi sono campione del mondo, ma domani nessuno mi può confermare che lo sarò ancora. Dietro la curva può, ovviamente, esserci un bellissimo traguardo, ma se pensiamo subito a questo ci perdiamo l'arte del "fare" per arrivare alle finalità che ci eravamo imposti. Sono fiero dei miei ragazzi e ora mi concentrerò nella crescita dei nuovi piccolissimi arrivati".

Sfoglia la gallery con le foto della mattinata di festa

Foto 1 di 11 Foto 2 di 11 Foto 3 di 11 Foto 4 di 11 Foto 5 di 11 Foto 6 di 11 Foto 7 di 11 Foto 8 di 11 Foto 9 di 11 Foto 10 di 11 Ckds, Associazione karate Arcore premia le sue eccellenze Foto 11 di 11 Ckds, Associazione karate Arcore premia le sue eccellenze

50 anni di carriera e di arti marziali del maestro Farina

La mattinata è stata anche l'occasione di celebrare i 50 anni di carriera del maestro Farina, originario di Monza, classe '64, che nel corso del suo grande viaggio intrapreso nelle arti marziali ha ottenuto molteplici risultati con molta tenacia e volontà.

"Ho iniziato con il karatè quando questo sport era molto diverso rispetto a come lo è oggi - ha spiegato - Non si facevano sconti, anzi le uniche due parole che venivano pronunciate dai giapponesi erano "stare bassi" e "fare forte". Credo che sia stato questo il motivo per cui io me ne sia totalmente innamorato".

Un bravo combattente

Così, dopo aver iniziato a praticarlo agonisticamente, Farina si è poi dedicato alla formazione per insegnare agli altri come fare karatè e come essere un bravo combattente.

"Ho toccato un po' tutti i livelli, da quello regionale a quello mondiale - ha proseguito - Se dovessi stare qui ad elencare tutti i titoli conseguiti non finirei più. Ma ai tempi sono stato uno dei pochi a vincere il titolo unificato del karatè italiano, uno dei più difficili".

Tante le strade e le porte che si sono aperte nel corso degli anni e che l'hanno portato a rapportarsi con diversi campioni nazionali e federazioni.