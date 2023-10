Le iniziative di novembre della San Vincenzo de Paoli

«Ricordare i nostri defunti per essere più vicini ai più fragili». Come avviene da tempo, anche quest’anno in occasione della commemorazione dei defunti del 2 novembre, tutte le sei conferenze della San Vincenzo de Paoli comprese nel Consiglio Centrale Brianza (Alzate Brianza, Barlassina, Cantù, Carugo, Cesano Maderno e Meda), offriranno cartoline ricordo all’ingresso dei cimiteri per raccogliere offerte libere da destinare all’acquisto di generi alimentari per i più poveri.

La San Vincenzo de Paoli distribuirà cartoline fuori dai cimiteri

«E’ una delle iniziative organizzate nel mese di novembre per raccogliere fondi utili a offrire un aiuto concreto alle persone che si trovano in difficoltà - spiega la medese Patrizia Candian, storica volontaria della San Vincenzo - Le nostre sei conferenze sono animate da 65 soci e 50 volontari, uomini e donne, giovani e anziani, che agiscono nel comune intento di testimoniare il Vangelo attraverso la vicinanza e l’aiuto alle persone più fragili. Grazie al contributo di tante persone generose nel 2022 sono state aiutate 358 famiglie per un totale di 1234 persone. E ora continuiamo ad aiutare con altre due iniziative».

Il concerto a Barlassina

Oltre a quella legata ai defunti, il 18 novembre alle 21, nella splendida cornice del Teatro Belloni di Barlassina, si terrà un concerto durante il quale si potranno ascoltare melodie e pezzi celebri nonché interpreti di eccezionale bravura.

«Si tratta di una serata benefica destinata alla raccolta di fondi per le cure dentistiche dei minori delle famiglie fragili seguite nei singoli territori dalle conferenze - conclude Candian - Il numero dei posti disponibili è limitato a cento e perciò è indispensabile la prenotazione».

Per informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici: 333 1914363 (Alzate Brianza), 349 4322365 (Cantù), 370 3288593 (Carugo), 348 2263215 (Barlassina), 392 4159030 (Cesano Maderno) e 349 1945727 (Meda).